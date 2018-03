Khol stellt erfolgreiches Wirken des Kärntner Seniorenbundes sicher

Khol wendet statutengemäße Rechte des Bundesobmannes an, um Neustart des Kärntner Seniorenbundes am 20. Dezember 2013 zu garantieren.

Wien (OTS) - Univ.-Prof. Dr. Andreas Khol, Bundesobmann des Österreichischen Seniorenbundes, informiert heute öffentlich über die Anwendung seiner statutengemäßen Rechte und Pflichten:

"Per 16. Dezember 2013 musste ich Landesobmann Bgm. Karl Petritz, Landesobmann-Stellvertreter Dr. Helmut Baumgartner und Landesobmann-Stellvertreter Landesgeschäftsführer Franz Josef Martinz aus dem Österreichischen Seniorenbund ausschließen und ihrer Ämter im Kärntner ebenso wie im Österreichischen Seniorenbund entheben. Damit mache ich von meinem statutengemäßen Recht, 'alle notwendig erscheinenden Maßnahmen zu treffen, um ein erfolgreiches Wirken des Österreichischen Seniorenbundes zu sichern'. Am 20. Dezember 2013 findet in St. Veit / Glan der schon beschlossene und eingeladene außerordentliche Landestag des Kärntner Seniorenbundes statt. Dieser wird vom bis dahin geschäftsführenden Landesobmann Karl Wrumnig geleitet und soll endlich einen gelungenen Neustart des Kärntner Seniorenbundes ermöglichen!"

Diese statutengemäß gesicherte Maßnahme setzt den Schlusspunkt unter monatelange Turbulenzen des Kärntner Seniorenbundes, wie Bundesobmann Khol betont: "Es ist bedauerlich, dass ich diese statutengemäßen Schritte nun nach monatelangen Vermittlungsversuchen und diversen Turbulenzen als Bundesobmann setzen musste. Am 20. Dezember wird dem Kärntner Seniorenbund nun der Neustart gelingen. Die zehntausenden Mitglieder und hunderten fleißigen ehrenamtlichen Funktionäre haben sich ordentliche Arbeit statt unnötiger Streitereien höchst verdient!"

Bundesobmann Dr. Khol steht dazu für Interviews umgehend bereit. Kontakt: 0650-581-78-82.

