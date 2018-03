ÖH: Kundgebungen gegen die Einbettung des Wissenschaftsministerium im Wirtschaftsministerium

In Memoriam BMWF

Wien (OTS) - Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) trauerte heute im Zuge der Protestmaßnahmen für ein eigenständiges Wissenschaftsministerium. Mit riesigem Kondolenzbuch, Sarg und Friedhofsstimmung wurde bei einer Medienaktion Abschied genommen. "Anstatt einer Aufwertung wurde die Wissenschaft zur Wirtschaft abgeschoben. Dies schreit richtig nach Bildungsökonomisierung," kritisiert Bernhard Lahner die Regierungsentscheidung.

Schon am Vormittag protestierten während der Angelobung der neuen Minster_innen mehr als 200 Bildungsfans. Der von der Polizei abgeriegelte Ballhausplatz hinderte sie nicht daran, ihre Kritik kundzutun. "Das Wissenschaftsministerium garantierte in den letzten Jahrzehnten den Stellenwert der Wissenschaft in der österreichischen Innenpolitik und ist jetzt der komplizierten Machtarithmetik der ÖVP zum Opfer gefallen," kommentiert Lahner die Ereignisse, "Wir hätten versucht Heinz Fischer zu motivieren diese Angelobung zu verhindern, jedoch bleibt uns nichts anderes mehr übrig als um die freie Wissenschaft zu trauern."

Zu befürchten ist, dass ab sofort ausschließlich die Interessen der Wirtschaft bestimmend sind und Grundlagenforschung zu kurz kommt. Die befürchtete Ökonomisierung der Bildung schadet nicht nur den Hochschulen selbst sondern besonders auch ihren Studierenden und Lehrenden. "Bildung ist die Zukunft und darf nicht am freien Markt verspielt werden! Die neue Regierung muss endlich etwas gegen die chronische Unterfinanzierung der Hochschulen und die schlechten Studienbedingungen unternehmen," so Lahner abschließend.

