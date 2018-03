Leitl: Gleichberechtigtes Miteinander von Wissenschaft und Wirtschaft ist "gute Chance für Österreich"

WKÖ-Präsident bekräftigt Hochschulautonomie - Wissenschaft und Forschung gehören zu den entscheidenden Zukunftsbereichen

Wien (OTS/PWK898) - "Ich verstehe und respektiere die Bedenken der Studierenden und Hochschulverantwortlichen in Bezug auf die künftige Ressortverteilung in der neuen Bundesregierung. Ich appelliere aber auch an die Universitätenkonferenz und ihren Präsidenten Heinrich Schmidinger, der Neuorganisation eine faire Chance zu geben." Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl betont als Antwort auf einen Offenen Brief Schmidingers an Bundespräsident und Sozialpartner, dass selbstverständlich niemand daran denke, Wissenschaft und Forschung zur "Nebensache" zu degradieren, so wie dies im Offenen Brief befürchtet wird: "Ich stimme der Einschätzung von Heinrich Schmidinger hundertprozentig zu, dass Wissenschaft und Forschung zu den entscheidenden Zukunftsbereichen unserer Gesellschaft gehören. Die Änderung einer Organisationsform, die Änderung von Zuständigkeiten wird daran nichts ändern."

Selbstverständlich bleibe die Autonomie der Universitäten in ihrer ganzen Breite - von der Geisteswissenschaft bis zur Kunst und von der Theologie bis zu Rechts-, Wirtschafts- oder technischen Universitäten - auch in Zukunft unangetastet. Und natürlich brauche es eine exzellente Grundlagenforschung als Basis von angewandter Forschung. Leitl: "Wir sollten aber zugleich das künftige gleichberechtigte Miteinander von Wissenschaft und Wirtschaft unter dem Dach eines Ministeriums auch als Chance begreifen und entsprechend nutzen. Sowohl in den Universitäten und Fachhochschulen als auch bei vielen heimischen Betrieben wird hochwertige Forschung betrieben. Wenn es uns gelingt, hier noch enger als bisher zusammenzuarbeiten, Forschungsziele gemeinsam präzise zu definieren, gewonnene Erkenntnisse zu bündeln und unsere Jugend bestmöglich auszubilden, dann leisten wir einen guten Beitrag zur Zukunft Österreichs."

Ungeachtet der künftigen Organisationsform dankt Leitl dem scheidenden Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle für seine Leistung in den vergangen Jahren: "Töchterle hat sehr gut gearbeitet und sich dadurch großen Respekt bei den Studierenden, bei den Universitätsverantwortlichen und in der Wirtschaft erworben." (RH)

Rückfragen & Kontakt:

Abteilung für Bildungspolitik

Prof. Dr. Michael Landertshammer

Telefon: +43 (0)5 90 900 3573

michael.landertshammer @ wko.at

Internet: http://wko.at/bildung