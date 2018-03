Mikl-Leitner: Wesentliche Forderungen der Schulpartner erfüllt

Wien (OTS) - "Die Grundsatzentscheidung zu einem neuen Lehrerdienstrecht ist mit der gleichwertigen Ausbildung der Pädagoginnen und Pädagogen gefallen", sagt ÖAAB Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner. Mikl-Leitner hat sich in den letzten Tagen dafür stark gemacht, dass die wesentlichen Forderungen der Schulpartner im parlamentarischen Prozess noch Berücksichtigung finden. "Beide Seiten haben hart verhandelt und sich aufeinander zu bewegt."

Mit dem neuen Lehrerdienstrecht wird die langjährige Forderung nach höheren Einstiegsgehältern und einer flacheren Gehaltskurve erfüllt. Bestehende Unterschiede im Dienstrecht für Bundeslehrer und Landeslehrer werden durch eine einheitliche Regelung ersetzt. Dennoch wird auf die Besonderheiten der einzelnen Schularten Bedacht genommen.

Das neue System gilt nur für Lehrerinnen und Lehrer, die ab dem Schuljahr 2019/20 zu unterrichten beginnen. Junge Lehrerinnen und Lehrer, die bis 2019/20 in den Schuldienst eintreten, können zwischen beiden Systemen wählen. Für Lehrerinnen und Lehrer mit bestehenden Verträgen ändert sich nichts.

Die Masterausbildung bleibt Anstellungserfordernis. Mit der Bachelorausbildung darf in der Oberstufe in allgemein bildenden Fächern nicht unterrichtet werden. Ab 2029 dürfen an allen Schulen nur mehr Personen mit Master-Ausbildung unterrichten. Bis dahin gilt die Regelung, dass auch Bachelor- Absolventen in den Klassen stehen dürfen, wenn sie sich verpflichten, innerhalb von fünf Jahren den Master zu machen.

Um den Anforderungen von Lehrerinnen und Lehrern in der Oberstufe gerecht zu werden, werden einige Fächer, wie beispielsweise Deutsch, Mathematik oder Fremdsprachen, höher gewichtet. Das heißt, wer an einer AHS oder BMHS ausschließlich solche Gegenstände unterrichtet, erfüllt mit 20 Wochenstunden die Unterrichtsverpflichtung, da diese Fächer viel Zeit für Vorbereitung und Korrekturen der Schularbeiten erfordern.

Viel Kritik gab es vor allem daran, dass Lehrinnen und Lehrer aus wichtigen dienstlichen Gründen außerhalb ihrer Lehrbefähigung eingesetzt werden könnten. Diese Regelung gibt es bereits jetzt, in Zukunft wird sie zeitlich eingeschränkt und an die Zustimmung der Lehrerinnen und Lehrer geknüpft. Damit wird die hohe Qualität des Unterrichts gesichert.

Darüber hinaus wurden im Nationalrat Entschließungsanträge eingebracht, die auf weitere wichtige Forderungen der Lehrerinnen und Lehrer eingehen, die jedoch nicht im Dienstrecht zu regeln sind: die Arbeitsplatzsituation von Lehrerinnen und Lehrern, die Frage von Unterstützungspersonal, die Entlastung von Verwaltungsaufgaben sowie eine Evaluierung des neuen Dienstrechtes im Jahr 2015.

