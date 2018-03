SPÖ-Muttonen: Konflikt in der Ukraine friedlich lösen

Wien (OTS/SK) - "Ich bin froh, dass es vorerst nicht zu einer weiteren Eskalation der Gewalt in der Ukraine gekommen ist und die Regierung von einer gewaltsamen Räumung des Maidan-Platzes abgesehen hat", zeigt sich die europapolitische Sprecherin der SPÖ Christine Muttonen am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst erleichtert. In der Nacht zum Mittwoch hatte die ukrainische Regierung versucht, die Demonstrationen auf dem Maidan-Platz durch einen massiven Einsatz der Sondereinheit Berkut aufzulösen. "Die ukrainische Regierung muss das Recht der Demonstranten auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit achten und gewährleisten. Beide Seiten sollten jetzt Gesprächsbereitschaft zeigen und sich darum bemühen, dass der Konflikt friedlich beigelegt werden kann", so Muttonen. ****

Verhalten optimistisch zeigte sich Muttonen mit Blick auf die jüngsten Äußerungen von Präsident Janukowitsch, das Assoziierungsabkommen mit der EU nun doch unterschreiben zu wollen. "Präsident Janukowitsch hat in dieser Angelegenheit schon mehrfach seine Meinung geändert, da müssen wir jetzt die konkreten Schritte abwarten, die die ukrainische Regierung setzt. Ich begrüße aber in jedem Fall die Haltung der EU, der Ukraine auch weiterhin die Tür für eine engere Partnerschaft offenzuhalten und den Dialog mit Regierung und Demonstranten gleichermaßen zu suchen", erklärte Muttonen.

Von einer engeren Partnerschaft auf politischer, kultureller und wirtschaftlicher Ebene würde sowohl die Ukraine als auch die EU profitieren, ist Muttonen überzeugt. Die Entscheidung, ob sie das Angebot der EU annimmt oder nicht, liege jedoch einzig bei der Ukraine. "Darüber, welche Richtung ihr Land in Zukunft einschlagen soll, bestimmen alleinig die Ukrainerinnen und Ukrainer." Wichtig sei allein, dass sich Regierung und Opposition darauf einigten, diese Entscheidung auf friedliche und demokratische Weise zu treffen, sagt Muttonen. (Schluss) up/ph/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493