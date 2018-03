Gartelgruber: "Grüne Meldung zum Kameradschaftsbund entbehrt jedweder Grundlage"

Grüne wären besser beraten die Arbeit der Traditionsverbände zu würdigen, anstatt substanzlos zu denunzieren!

Wien (OTS) - "Die Aussagen der Grünen Gemeinderätin aus Gablitz, der Kameradschaftsbund wäre ein 'Altnazi-Verein' entbehren jedweder Grundlage", stellt Nationalratsabgeordnete Carmen Gartelgruber fest, die selbst Mitglied und Obmann-Stellvertreterin beim Kameradschaftsbund in ihrer Heimatgemeinde Wörgl ist.

"Den Grünen stünde es gut zu Gesicht, sich über die Arbeit der Traditionsverbände zu informieren, bevor man solche Unrichtigkeiten verbreitet", so Gartelgruber. Sie empfiehlt, "dass gerade die hervorragende Arbeit in Friedensangelegenheiten und im sozialen Beriechgewürdigt gehöre und nicht durch solch unrichtige Pauschalurteile in den Dreck gezogen werden darf".

"Die Grünen seien nun also gefordert, sich umgehend von der Aussage ihrer Gemeinderätin zu distanzieren", fordert Gartelgruber abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at