Neues Volksblatt: "Happy End?" von Herbert SCHICHO

Ausgabe vom 12. Dezember 2013

Linz (OTS) - Nun ist das erste Kapitel der Swap-Aufarbeitung abgeschlossen, der Strafprozess gegen den roten Ex-Finanzstadtrat und seinem damaligen Finanzdirektor endete mit einem Freispruch. Von einem Happy End ist man beim Linzer Swap allerdings noch meilenweit entfernt. Da gibt es einerseits die laufenden Verfahren: Die Staatsanwaltschaft ermittelt noch gegen Mitarbeiter der Bawag und im Zivilprozess geht es um eine halbe Milliarde Euro - für die Stadt eine existenzbedrohende Summe. Auch hat Penn noch ein Disziplinarverfahren und Mayr ein Zivilverfahren am Hals. Und auch der Sonderkontrollausschuss, der die politische Verantwortung durchleuchtet, ist noch nicht abgeschlossen.

Und andererseits ist auch das Problem, das zu dem Swap-Desaster führte, weiterhin ungelöst. Denn der Schuldenberg der Stadt frisst ihre Zukunft auf, Maßnahmen dagegen gibt es kaum. Vermutlich wird heute im Linzer Gemeinderat erneut ein nicht ausgeglichenes Budget beschlossen. Das Zuckerl, mit dem das neue SPÖ-Führungsduo Luger und Forsterleitner die anderen Fraktionen ködern will, heißt Klausur. Im kommenden Jahr will man sich zusammensetzen und über mögliche Reformen debattieren, die Umsetzung wird man vermutlich erst nach der Wahl 2015 angehen können.

Egal wie die Swap-Prozesse ausgehen, diese Reformen muss die Stadt selbst angehen.

