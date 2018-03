"DER STANDARD"-Kommentar: "Ewig gleiche Verhandlungsshow" von Petra Stuiber

Applaus verdienen sie nicht: SPÖ und ÖVP inszenieren ihre Koalition immer gleich - Ausgabe vom 12.12.2013

Wien (OTS) - Wer sich selbst das (zweifelhafte) Vergnügen gönnt, ein wenig durch die vergangenen zwei bis drei Koalitionsverhandlungen zu googeln, kommt sich ein wenig wie die Muppets Waldorf und Statler auf dem Balkon vor: Alle paar Jahre wieder verfolgt man mit wachsendem Missmut dieselbe Show.

Stets beginnt sie mit einem kapitalen Bauchfleck der ÖVP bei Nationalratswahlen: Das war 2006 so unter Wolfgang Schüssel, das wiederholte sich 2008 mit Wilhelm Molterer. Auch 2013 war das Ergebnis, das der "entfesselte" Michael Spindelegger einfuhr, nicht eben berauschend. Aber dann! Erst nach den Wahlen offenbart die ÖVP ihre gesamte Dramatisierungs- und Inszenierungskunst.

Erst ziert sie sich, am Verhandlungstisch Platz zu nehmen. Dann orten alle ein "positives Klima" und versprechen, diesmal ganz bestimmt "neu zu regieren". Rund einen Monat später - wenn einmal mehr die wechselseitigen Tabus ausgelotet wurden - kräuseln die ersten schwarzen Landeshauptleute ihre Stirn in Sorgenfalten. Dann schießt einer aus dem inneren Verhandlungskreis (letztes Mal Molterer, dieses Mal Lopatka) eine Breitseite gegen die SPÖ. Meist geht es dabei ums Geld: Schwarz wirft Rot mangelnden Sparwillen vor, Rot kontert Schwarz beleidigt, dass man ja gar nicht für die Finanzen verantwortlich gewesen sei, und so geht es ein paar Tage dahin. Beide Seiten rennen zum Bundespräsidenten, Heinz Fischer drängt auf eine "schnelle Regierungsbildung". Das bringt so richtig Dynamik in die Sache, nun schlägt die Stunde eines Pröll (2008 Josef, 2013 Erwin). Der beutelt dann die SPÖ ein bisschen fester. Diesmal: "Wir bewegen uns auf dünnstem Eis!"

Die Sozialdemokraten begehren ein bisschen auf und kontern mit ihrer stärksten Waffe Michael Häupl. Der bezeichnet die ÖVP-Positionen wahlweise als "Pflanzerei" (2008) oder fordert ein "Ende der VP-Spiele" (2013). In Wahrheit ist Häupl (wie Pröll) vor allem wichtig, dass er in seinem Bundesland keine Reformen machen muss.

Am Ende des Verhandlungstheaters steht meist die ÖVP etwas besser da, weil sie bisher immer die Option FPÖ hatte und die auch geschickt ausspielte. Die SPÖ ist so daran gewöhnt, sich vor dem Verlust der Macht zu fürchten, dass ihr offenbar gar nicht auffällt, dass sich Schwarz-Blau diesmal nicht ausgeht und der Unmut mit der eigenen Führung innerhalb der ÖVP immer lauter wird: Schon ist aus Wirtschaft und Ländern zu hören, der ÖVP-Arbeitnehmerbund ÖAAB habe wohl die ÖVP bereits ganz und gar übernommen. Das ist, nur nebenbei, gar kein gutes Zeichen für die Haltbarkeit der Koalition.

Das wahre Desaster ist der Inhalt des Stücks, das hier schon wieder gegeben wird: kein Mut, kein Wille, etwas zu verändern und längst anstehende Probleme anzupacken. Jeder scheint nur den Ehrgeiz zu haben, aus der Regierungsvereinbarung primär alles herauszuverhandeln, was dem anderen wichtig ist, und schont tunlichst die eigene Klientel. Angst bestimmt das Nicht-Handeln: Die Roten fürchten sich vor der Gewerkschaft, die Schwarzen vor den Beamten und alle vor den Lehrern - das erste sanfte Einknicken der Regierung beim Lehrerdienstrecht ist ein schönes Beispiel.

Das Ergebnis: Klein-Klein statt großer Wurf, alt statt neu regieren. Bleibt die Frage, ob den Darstellern dieses Koalitionsstücks überhaupt auffällt, dass kaum noch jemand klatscht.

