Fulminantes Benefizkonzert von Clemens Unterreiner und Ehrengästen

Teil des Erlöses an Aktionsraum für Jugendliche mit Behinderung. Wiener Hilfswerk-Präsidentin Praniess-Kastner: "Unterstützung durch Clemens Unterreiner von großer Bedeutung."

Wien (OTS) - Die Besucher/innen des Clemens Unterreiner-Benefiz-Weihnachtskonzerts erlebten am 10. Dezember 2013 ein gut gelauntes Star-Lineup und eine fulminante Performance. Die prall gefüllte Lutherische Stadtkirche in der Dorotheergasse präsentierte sich abermals als perfekter Rahmen. Staatsopernbariton Clemens Unterreiner war es auch 2013 wieder gelungen, ein ganze Riege an Stars bei seinem mittlerweile traditionellen Weihnachtskonzert zu versammeln: Renate Holm, Johan Botha, Ildikó Raimondi, Sunnyi Melles, Lidia Baich und Michael Schade glänzten mit imposanten musikalischen Darbietungen im Wechsel mit stimmungsvollen Lesungen. Die Künstler/innen wurden dabei vom Chor cantus iuvenis, Thomas Lausmann, Albin Fries und Fritz Brucker am Flügel, Andreas Brencic und Julius Zeman an der Orgel sowie Christof Zellhofer an der Trompete unterstützt. Ein emotionales Highlight des Abends war das Lied "Somerkersfees", das der in Südafrika geborene Johan Botha dem vor kurzem verstorbenen Nelson Mandela widmete.

Spendenerlös an den Aktionsraum des Wiener Hilfswerks und die Lutherische Stadtkirche

"Der Reinerlös des heutigen Abends geht an die Lutherische Stadtkirche und den Aktionsraum des Wiener Hilfswerks. Wir konnten heute nicht nur mehrere tausend Euro für Jugendliche mit Behinderung sammeln, sondern auch Freude in die Herzen des Publikums bringen", meinte Konzertinitiator Unterreiner bei seinen Dankesworten zum Publikum. "Der Aktionsraum bietet Jugendlichen mit Behinderung die Möglichkeit, sinnvoll ihre Freizeit zu verbringen", erklärte Wiener Hilfswerk-Präsidentin Karin Praniess-Kastner. "Da wir für den Aktionsraum jedoch nur eine niedrige Basisförderung erhalten, ist die Unterstützung durch Clemens Unterreiner von großer Bedeutung für uns - und von großem Wert für die Familien, deren Söhne und Töchter unsere Einrichtung kostenlos besuchen können", so Praniess-Kastner abschließend.

BILDER zum Konzert finden Sie ab heute, 19.00 Uhr unter www.wiener.hilfswerk.at. Verwendung kostenlos. Copyright: "Stefanie Starz".

Im Aktionsraum haben Jugendliche mit Behinderung die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen und gemeinsam ihre Freizeit spielerisch und kreativ zu verbringen. Das Programm richtet sich nach den Interessen und Bedürfnissen der Jugendlichen. Die Jugendlichen werden bei allen Aktivitäten von einem professionellen Team betreut.

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige Organisation, die im Bereich der mobilen sozialen Dienste, in der Kinderbetreuung sowie im karitativen Bereich tätig ist und Einrichtungen wie Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, sozial betreute Wohnhäuser, Seniorenwohngemeinschaften, einen Sozialmarkt, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung etc. betreibt. Insgesamt sind mehr als 1.400 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen für das Wiener Hilfswerk tätig.

