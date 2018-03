Neuer ÖBB-Fahrplan ab 15. Dezember

Der Fahrplanwechsel am Sonntag bringt neue Reisemöglichkeiten für die Fahrgäste

Wien (OTS) - Ab 15. Dezember gilt der neue ÖBB-Fahrplan. Bahnreisende profitieren von kürzeren Fahrzeiten und neuen Reisemöglichkeiten. Der neue Fahrplan ist online und mobile über die ÖBB-Fahrplanauskunft SCOTTY abrufbar. Die beliebten Taschenfahrpläne sind an den ÖBB-Personenkassen erhältlich und werden bereits an den großen Bahnhöfen verteilt. Telefonische Fahrplanauskünfte bietet auch das ÖBB-Kundenservice unter 05-1717.

In Abstimmung mit den Nachbarbahnen werden mit dem europaweiten Fahrplanwechsel am 15. Dezember Preisanpassungen für internationale Bahnreisen vorgenommen. Die ÖBB passen ihren Tarif für Inlandsreisen und das VORTEILSCARD-Angebot erst nach dem Weihnachtsreiseverkehr am 1. Jänner 2014 an.

Gute Nachrichten gibt es für die Fahrgäste auf der Strecke Wien -Linz: Aufgrund eines Übertragungsfehlers wurde in der Presseinformation zu den neuen Tarifen ein zu hoher Preis angegeben. Statt den angegebenen 37,70 Euro kostet eine Fahrt von Wien nach Linz ab 1. Jänner 2014 34,70 Euro (VC-Preis: 17,40 Euro). Alle weiteren Preisbeispiele sind korrekt.

Mehr Übersicht auf ÖBB-Tickets

Ab 15. Dezember werden auf ÖBB-Tickets nur noch die wesentlichen Informationen aufgedruckt sein, wie insbesondere die Gültigkeitsdauer und der Gültigkeitsbereich des Tickets. Damit werden die Tickets für Kunden übersichtlicher und einfacher gestaltet.

Mehr Verbindungen und kürzere Fahrzeiten

Fernverkehrsreisende profitieren mit dem neuen Fahrplan von mehr Verbindungen und kürzeren Fahrzeiten. Ostösterreich rückt mit neuen Bahnverbindungen näher an Tirol heran. So sind Kunden aus dem Unterinntal durch die Umstellung einiger InterCity-Verbindungen auf railjets Richtung Wien um bis zu 30 Minuten schneller unterwegs. Für die verbleibenden InterCity-Züge wird es künftig in Salzburg einen Anschluss an railjets Richtung Wien geben. Im Tiroler Oberland erhalten die railjets, die Richtung Vorarlberg bzw. Zürich unterwegs sind, künftig Halte in Imst/Pitztal und Ötztal und ersetzen hier Intercity-Halte.

Zwischen Wien und Venedig fährt künftig wieder über Bruck/ Mur und Villach ein Tagzug. Zusätzlich verkehrt weiterhin der tägliche ÖBB Nachtreisezug von Wien über Linz nach Venedig.

Neue railjet-Abfahrtszeit ab Wien

Der railjet verkehrt künftig ab Wien Richtung Westen immer zur Minute 30 statt wie bisher zur Minute 36. Zur neuen railjet-Abfahrtszeit kommen auch deutliche kürzere Fahrzeiten Richtung Tirol und München:

Verbindung Fahrzeit bisher Fahrzeit NEU Zeitgewinn Wien - Ötztal IC: 5h 26min RJ: 4h 36min 50 Minuten Wien - Kufstein IC: 4h 10min RJ: 3h 42min 28 Minuten Wien - Innsbr. RJ: 4h 15min RJ: 4h 08min 7 Minuten Wels - München IC/RJ: 2h 45min IC/RJ: 2h 40min 5 Minuten

Neue Reisemöglichkeiten über den neuen Salzburger Hauptbahnhof

Am neuen Salzburger Hauptbahnhof ermöglicht die Inbetriebnahme aller neun Bahnsteige deutlich verbesserte Reisemöglichkeiten in alle Himmelsrichtungen. Auf der Strecke Wien - Innsbruck gibt es ab Fahrplanwechsel zwischen 5:30 Uhr und 19:30 Uhr stündlich eine schnelle Verbindung. Durch die Mischung aus direkten railjets und schnellen Umsteigeverbindungen am Salzburger Hauptbahnhof entsteht auch zwischen Wien und München ein Stundentakt.

Direktverbindungen zwischen Graz und Linz

Zwischen Graz und Linz verkehren ab 15. Dezember wieder zwei direkte InterCity-Züge pro Tag und Richtung. Die kürzeste Fahrzeit Graz -Linz verkürzt sich mit diesen Zügen auf drei Stunden. Daneben bleiben die Umsteigeverbindungen (InterCity/REX) bestehen, die ebenfalls um 8 Minuten, auf 3h 16min, beschleunigt werden. Zu Verbesserungen kommt es auch im inneralpinen Bahnverkehr: Die Reisezeiten in InterCity Zügen zwischen Graz und Salzburg werden auf unter vier Stunden verkürzt, und Graz erhält zusätzlich zur Nachtzugverbindung wieder eine direkte Tagesverbindung über Innsbruck nach Feldkirch und weiter nach Zürich.

Nahverkehr: Weitere Angebotsverbesserung

Das Angebot im Nah- und Regionalverkehr wird weiter ausgeweitet und Schritt für Schritt noch besser vertaktet. In allen Bundesländern ergeben sich für die Fahrgäste neue Zugverbindungen. Vor allem der Ausbau der erfolgreichen S-Bahn-Systeme wird weiter vorangetrieben.

Informationen zum neuen Fahrplan und den neuen Tarife sind auf oebb.at abrufbar.

ÖBB: Österreichs größter Mobilitätsdienstleister

Als umfassender Mobilitätsdienstleister sorgt der ÖBB-Konzern österreichweit für die umweltfreundliche Beförderung von Personen und Gütern. Die ÖBB gehören zu den pünktlichsten Bahnen Europas. Mit konzernweit 39.833 MitarbeiterInnen bei Bahn und Bus (davon 35.990 in Österreich, 3.843 im Ausland, zusätzlich 1.814 Lehrlinge) und Gesamterträgen von rd. 6,27 Mrd. EUR ist der ÖBB-Konzern ein wirtschaftlicher Impulsgeber des Landes. Strategische Leitgesellschaft des Konzerns ist die ÖBB-Holding AG.

Rückfragen & Kontakt:

ÖBB-Holding AG, Konzernkommunikation

Ing. Mag. Michael Braun

Pressesprecher

Tel.: 0664/286 99 90

michael.braun @ oebb.at

www.oebb.at