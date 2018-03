TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 11. Dezember 2013 von Alois Vahrner "Schatten über dem Weihnachtsglitzer"

Innsbruck (OTS) - Utl.: Süßer die Kassen nie klingeln als zur Weihnachtszeit - leider auch sehr oft mit Produkten, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Billiglohnländern unter widrigsten Bedingungen hergestellt wurden.

Die Wochen vor Weihnachten sind für viele wohl nicht die stillste, sondern die hektischste Zeit des Jahres. Begleitet von pausenlos über die Lautsprecher der Geschäfte laufenden Weihnachtssongs, läuft das Weihnachtsgeschäft seit Wochen auf Hochtouren. Das vielapostrophierte Fest der Liebe ist vor allem auch eines der Geschenke: Insgesamt 2,7 Milliarden Euro werden laut einer gestern vorgestellten neuen Studie heuer für Präsente rollen.

Einmal abgesehen davon, welche der fast schon inflationär erscheinenden Studien und Umfragen zum Weihnachtsgeschäft tatsächlich halbwegs stimmen: Was im vorweihnachtlichen Kaufrausch (aber auch das restliche Jahr) bei Händlern und Konsumenten kaum eine Rolle spielt, ist die Frage, unter welchen Umständen viele Produkte hergestellt wurden. Gestern machte die entwicklungspolitische Organisation Südwind wieder auf teils skandalöse Bedingungen für die Beschäftigten etwa in der chinesischen Spielzeugindustrie aufmerksam. Was unter dem Christbaum für glänzende Kinderaugen sorgt, ist zuvor in Zulieferfabriken nicht selten unter miserablen Arbeitsbedingungen hergestellt worden.

Was bei Geschenken für Kinder vielleicht noch mehr sensibilisiert, passiert aber auch in vielen anderen Bereichen. Die verheerenden Zustände in vielen der Tausenden Textilfabriken in Bangladesch haben zuletzt nach Bränden mit unzähligen Todesopfern mehrfach aufgerüttelt. Was hierzulande gottlob nur noch in den Geschichtsbüchern zu finden ist, das ist in Bangladesch wie in anderen Billiglohnländern leider heute gang und gäbe: In der Praxis sind 14- bis 16-Stunden-Tage an sieben Tagen die Woche oft die Regel, und das mit Löhnen weit unter der Armutsgrenze und ohne jegliche soziale Rechte.

Dass viele der Textilien, Sportartikel, Spielwaren, Technik- oder anderen Produkte im Westen unter klingenden Markennamen mit stolzen Preisen (und damit entsprechend großen Gewinnspannen) verkauft werden, ist ein hässliches Ergebnis dieses Systems. Durchbrochen werden kann dies nur mit entsprechendem Druck, und zwar auf die Politik und vor allem die großen Konzerne. Die größte Macht liegt aber - zumindest theoretisch - bei den Konsumenten. Geiz ist nämlich ganz und gar nicht geil, sondern leider fatal für Millionen Betroffene. Um aber bewusst kaufen oder eben andere Produkte gezielt boykottieren zu können, braucht es lückenlose Informationen über die Produktionsmethoden. Zu diesen müssen die Unternehmen gezwungen werden.

