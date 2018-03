Kadenbach: (Ultra-)konservative Gruppen wollen Frauenrechte verhindern

SPÖ-Europaabgeordnete klar für umfassenden Gesundheitsschutz für Frauen und Männer

Wien (OTS/SK) - Das Europäische Parlament hat heute nach mehrmaligen Verzögerungen von konservativer Seite den Bericht über sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte abgestimmt - dabei wurde ein konservativer Entwurf angenommen. SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach, Mitglied im Ausschuss für öffentliche Gesundheit, stellt klar: "Aufgrund eines massiven Lobbyings (ultra-)konservativer Gruppen mit Unterstellungen, wie wir das sonst nur aus den USA kennen, ist heute mit konservativer Mehrheit ein Bericht zu Gesundheitsrechten massiv abgeschwächt worden. Der ursprünglich vorgelegte Initiativbericht umfasste alle wichtigen Aspekte der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, wie zum Beispiel Prävention und Behandlung von sexuell übertragbaren Krankheiten, umfassende Sexualerziehung und jugendgerechte Dienstleistungen. Es ist bedauerlich, dass sich das Europäische Parlament am heutigen Tag der Menschenrechte gegen Frauenrechte gestellt hat." ****

Kadenbach erläutert vor allem in Hinblick auf das hoch emotionale Thema Schwangerschaftsabbruch: "Der Bericht in der ursprünglichen Fassung forderte vor allem den legalen Zugang zu hochwertigen, medizinischen Diensten. Es sollte so versucht werden, dem gesundheitlichen Risiko von illegalen Abbrüchen und der strafrechtlichen Verfolgung von Frauen und medizinischem Personal entgegenzuwirken."

Die SPÖ-EU-Delegation spricht sich ausdrücklich für die Unterstützung von sexueller und reproduktiver Gesundheit aus, die das körperliche und seelische Wohlbefinden in Bezug auf alle Bereiche der Sexualität und Fortpflanzung der Menschen umfasst. Die damit verbundenen Rechte sind aufgrund der zentralen gesellschaftlichen und individuellen Bedeutung auch in zahlreichen internationalen Verträgen festgeschrieben worden. Nur so kann gewährleistet werden, dass die EU den höchstmöglichen Gesundheitsstandard für Frauen und Mädchen erreichen kann. "Das Recht auf Familienplanung aller Menschen sowie das Recht aller Frauen, frei und selbstbestimmt über die Zahl ihrer Geburten zu entscheiden, ebenso der freie Zugang zu legalen und sicheren Schwangerschaftsabbrüchen sind unverzichtbare Teile der Menschenrechte auf Gesundheit und körperliche Integrität und Kernelemente sozialdemokratischer Wertvorstellungen", so Kadenbach am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst.

Es wird geschätzt, dass sieben von zehn Frauen im Laufe ihres Lebens körperliche und/oder sexuelle Gewalterfahrungen machen. Geschlechtsspezifische Gewalt ist eine Form der Diskriminierung, die Frauen massiv daran hindert, von ihren Rechten und Freiheiten auf gleichberechtigter Grundlage mit Männern Gebrauch zu machen. Sexuelle Gewalt hat verheerende lebenslange Auswirkungen auf die psychische und physische Gesundheit und das Wohlergehen der Opfer und Überlebenden solcher Gewalt. Die Wahrung und die Förderung der sexuellen und reproduktiven Gesundheit sowie der Schutz und die Erfüllung reproduktiver Rechte sind eine notwendige Bedingung, um die Gleichstellung der Geschlechter und die Teilhabe von Frauen zu erreichen, um ihnen die Ausübung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten zu ermöglichen, und die Prävention und Milderung von Gewalt gegen Frauen zu erzielen. (Schluss) bj

