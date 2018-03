Sektsteuer würde den österreichischen Sektherstellern schaden

Die neue Steuer bringt Benachteiligungen für Österreichs Sekthersteller - Billig-Frizzante aus Italien könnte den österreichischen Markt überschwemmen

Wien (OTS/PWK887) - Die 2005 abgeschaffte Sektsteuer soll laut Plänen der Koalitionsverhandler wieder eingeführt werden. "Die neue Steuer benachteiligt den österreichischen Sekt gegenüber der Billigkonkurrenz durch italienischen Frizzante und Prosecco", erklärt Karl Inführ, Sprecher der gewerblichen Sekthersteller.

Bis 2005, der Abschaffung der Sektsteuer, haben die österreichischen Sekthersteller massiv an Marktanteilen verloren. Der österreichische Markt wurde damals durch Billig-Frizzante und -Prosecco aus Italien überschwemmt, die nicht der Sektsteuer unterliegen. Jetzt soll diese Wettbewerbsverzerrung von Euro 1,00 pro Liter wieder eingeführt werden. "Das bedeutet neuerlich Marktverluste - gerade in den Fremdenverkehrsgebieten im Süden und Westen Österreichs, die unmittelbar an den italienischen Sektmarkt angrenzen", stellt Inführ fest.

Das gesamte Steueraufkommen würde rund 25 bis 30 Mio. Euro pro Jahr betragen und somit für den Staatshaushalt nicht wesentlich sein, jedoch für die Wettbewerbssituation in Österreich gravierende Auswirkungen haben.

"Die Erfahrungen aus der Zeit, als die Sektsteuer eingehoben wurde, haben gezeigt, dass die Verwaltung um die Einhebung der Schaumweinsteuer mehr kostete, als diese an Einnahmen brachte. Daher ist die Steuer auch verwaltungstechnisch ein Unsinn", resümiert Inführ. "Ich appelliere an die Koalitionsverhandler, die Einführung dieser neuen Bagatellsteuer nochmals dringend zu überdenken." (KR)

