Vietnam will mehr Austausch in den Bereichen Justiz und E-Government

Justizminister Ha Hung Cuong im Gespräch mit Abgeordneten

Wien (PK) - Vietnam will im Zuge seiner politischen und wirtschaftlichen Reformen den Rechtsstaat stärken. Sein Land sei dabei an den österreichischen Erfahrungen, insbesondere in den Bereichen Justiz und E-Government, sehr interessiert, betonte der vietnamesische Justizminister Ha Hung Cuong im Rahmen einer Aussprache mit österreichischen Abgeordneten. An dem Treffen mit der vietnamesischen Delegation beteiligten sich die Nationalratsabgeordneten Peter Wittmann (S), Werner Amon (V), Johannes Hübner (F), Harald Stefan (F), Gabriela Moser (G) und Georg Vetter (T).

Sein Land sei dabei, sich von einer Planwirtschaft zu einer sozialistischen Marktwirtschaft zu transformieren, erläuterte der Justizminister Vietnams. Vor dem Hintergrund der Wirtschaftsreformen sei die Stärkung des Rechtsstaats, die auch ausländischen Investoren größere Sicherheit geben soll, ein vorrangiges Ziel.

Das vietnamesische Parlament, dessen Rolle gestärkt werde, habe Ende November eine umfassende Novelle der Verfassung angenommen, die nun umgesetzt werden müsse, erklärte der Justizminister. Es stehe in diesem Zusammenhang eine Reihe großer Veränderungen in den Bereichen Verfassung und Justiz an. Die Ausbildung für Rechtsberufe, also RichterInnen, RechtsanwältInnen und NotarInnen, soll aufgewertet werden. Dazu wurden auch Änderungen im Universitätsbereich und bei der Fortbildung für Angehörige der Rechtsberufe unternommen. (Schluss) sox

