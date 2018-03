Brosz und Korun: Offener Brief angesichts der Menschenrechtsverletzungen in Russland

Grüne: Werden führende österreichische PolitikerInnen nach Sotschi fahren?

Wien (OTS) - Sehr geehrter Herr Bundespräsident,

sehr geehrter Herr Bundeskanzler,

sehr geehrter Herr Vizekanzler,

sehr geehrter Herr Sportminister!

Die Olympischen Winterspiele 2014 finden von 7. bis 23. Februar 2014 in Sotschi statt. Die Menschenrechtssituation in Russland ist extrem besorgniserregend: Schauprozesse zur Unterdrückung der Meinungsfreiheit (Pussy Riot, Greenpeace AktivistInnen) gehören ebenso zur traurigen Realität wie die gesetzliche Diskriminierung von Homosexuellen oder auch Anschläge bzw. Morde an MenschenrechtsaktivistInnen und kritischen JournalistInnen. Diese Zustände veranlassen immer mehr führende europäische PolitikerInnen diesen Spielen fernzubleiben.

Nach dem deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck hat EU-Justizkommissarin Viviane Reding am 9. Dezember via Twitter bekanntgegeben, dass sie sicher nicht nach Sotschi fahren werde, solange Minderheiten auf diese Weise von der russischen Regierung behandelt werden.

Den teilnehmenden SportlerInnen untersagt das Regulativ jede Form politischer Äußerungen. Umso bedeutender ist die Rolle, die auch Österreichs wichtigsten politischen RepräsentantInnen zukommt. Es erscheint uns jedenfalls unangebracht, die Menschenrechtsverletzungen zu ignorieren und nicht zum Thema zu machen.

Wir ersuchen Sie daher um Beantwortung einiger Fragen zu Ihren Plänen für die nächsten Wochen.

Werden Sie zu den Olypmischen Winterspielen in Sotschi reisen?

Wenn Sie nach Sotschi reisen, werden Sie die Menschenrechtssituation dort zum Thema machen und wenn ja in welcher Form?

Wenn Sie nach Sotschi reisen, werden Sie die Gelegenheit nutzen, um mit Menschenrechts- und LGBT-Organisationen Kontakt aufzunehmen und sich über die Menschenrechtslage in Russland selbst ein Bild zu machen?

Sollten Sie keine Reise planen, haben Sie vor, die Menschenrechtssituation in Russland dennoch zu thematisieren?

In der Hoffnung auf eine baldige Antwort verbleiben wir mit freundlichen Grüßen!

Dieter Brosz, Sportsprecher der Grünen, Abg. z. Nationalrat

Alev Korun, Menschenrechtssprecherin der Grünen, Abg. z. Nationalrat

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at