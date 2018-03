FPÖ-Obermayr: Förderung der Abtreibungsindustrie in Millionenhöhe ist abzulehnen

Freiheitliche Delegation stimmt gegen sogenannten Estrela-Bericht

Wien (OTS) - "Bei der heutige Abstimmung im Plenum werde ich gemeinsam mit meinem Kollegen Mölzer jedenfalls gegen eine Förderung der Abtreibungsindustrie stimmen", erklärt der freiheitliche EU-Mandatar Mag. Franz Obermayr. Die sozialdemokratische Europaabgeordnete Edite Estrela (POR) fordere in ihrem Bericht Subventionen für Abtreibungen in Millionenhohe, sowie die Verpflichtung für Krankenhäuser Abtreibungen durchzuführen, egal ob sie diese mit ihrem Gewissen vereinbaren können. "Interessant ist auch, dass die Zuschriften, die dem Estrela-Bericht kritisch gegenüberstehen, hauptsächlich von besorgten Privatpersonen sind, die Befürworter Schreiben dagegen fast durchwegs von Indiustrie-Lobbies stammen. Daran sieht man woher der Wind weht", so Obermayr.

Darüber hinaus würde im gegenständlichen Bericht eine umfassende Sexualerziehung künftig für alle Mitgliedsländer verbindlich sein, wobei dabei auch auf Homo-, Bi,- und Intersexualität, sowie Transgender-Personen eingegangen werden müsse. "So wichtig ich es finde junge Menschen über Sexualität und ihre Schattenseiten wie Vergewaltigungen und Geschlechtskrankheiten aufzuklären, so halte ich es doch für einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Rechte der Eltern, eine Sexualerziehung von außen bereits im Volksschulalter vorzuschreiben" so Obermayr abschließend.

