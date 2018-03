Post, Telekom und OMV: Österreichische Leitbetriebe müssen in österreichischer Mehrheit bleiben

Tausende Arbeitsplätze und flächendeckende Versorgung in Gefahr, Preise würden steigen - Staat verlor durch Teilverkauf von Post, Telekom und OMV bereits über 2 Mrd. Euro Dividenden

Wien (OTS/ÖGB) - Die Personalvertreter von Österreichischer Post AG, Telekom Austria AG und OMV AG warnen vor einer weiteren Privatisierung ihrer Unternehmen. "Mit Besorgnis haben wir wahrgenommen, dass weitere Privatisierungen von Post, Telekom und OMV Gegenstand der laufenden Regierungsverhandlungen sind. Alle drei Unternehmen sind österreichische Leitbetriebe. Ihre Mehrheit muss in österreichischer Hand bleiben", forderten die Personalvertretungs-vorsitzenden der drei Unternehmen, Helmut Köstinger (Post), Walter Hotz (Telekom) und

Martin Rossmann (OMV) am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

Post, Telekom und OMV sind wirtschaftlich erfolgreiche Infrastrukturunternehmen, deren Funktionieren für den Wirtschaftsstandort Österreich und die Menschen in diesem Land unverzichtbar sind. Es geht um die Zukunft von zusammen rund 34.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die flächendeckende Grundversorgung von mehreren Millionen Kundinnen und Kunden. Nach dem Abverkauf des Großteils der ehemaligen Verstaatlichen Industrie verfügt Österreich nur noch über wenige solcher Schlüsselunternehmen, die geeignet sind, als tragfähige Basis für eine nationale und selbstbestimmte Entwicklung in zukunftsträchtigen Sektoren der Wirtschaft zu fungieren.

"Verantwortung für dieses Land zu übernehmen, heißt: Solide Lösungen für die Zukunft statt kurzfristiger Kosmetik durch Ho-Ruck-Aktionen. Auch wenn man dringend Geld für ein angebliches Budgetloch benötigt, ist es ist nicht egal, ob der Staat in Zukunft nur noch 25 Prozent an unseren Leitbetrieben hält", betonen die drei Personalvertretungsvorsitzenden. Die Unternehmen könnten dadurch jederzeit von Konkurrenten oder Finanzinvestoren geschluckt werden. Im Aufsichtsrat würde der Staat womöglich jegliches Mitspracherecht über wichtige Fragen wie Konzernsitz, Standorte, Preispolitik oder Auslandsaktivitäten verlieren.

Feindliche Übernahmen hätten katastrophale Folgen

Ein strategischer Investor kauft sich nicht in Österreich ein, um den österreichischen Staat zu unterstützen, sondern um Geld zu verdienen. Privatisierung heißt Verteuerung und Verschlechterung der Dienstleistungen für die österreichische Bevölkerung.

Seit dem Börsengang wurden bei der Post nicht weniger als 7.000 Arbeitsplätze, bei der Telekom noch einmal 5.000 Arbeitsplätze wegrationalisiert, bei der OMV gingen seit der ersten Teilprivatisierung 3.000 Arbeitsplätze verloren. Ein weiterer Verkauf würde zusätzlich tausende Arbeitsplätze gefährden.

Die Bereitstellung einer flächendeckend funktionierenden Infrastruktur wäre nicht mehr gewährleistet. Gab es 2006 noch rund 1.600 Postämter, sind es heute nur noch 500. Bei einer Totalprivatisierung würden auch noch die letzten Postämter geschlossen. Die tägliche Zustellung der Post in ländlichen Gebieten wäre Geschichte. Das Briefporto würde sich deutlich verteuern. Die österreichweite Aufrüstung der Telekom-Festnetz-Infrastruktur durch Glasflaser-Leitung würde äußerst unwahrscheinlich. Die Erreichung der Ziele der österreichischen Breitbandstrategie würde in unerreichbare Ferne rücken. Bei der OMV stünde die Energieversorgung Österreichs etwa mit Erdgas über die Drehscheibe Baumgarten auf dem Spiel. Der Wirtschaftsstandort Österreich und vor allem der ländliche Raum würden dadurch massiv geschwächt.

Ein Totalverkauf von Post, Telekom und OMV hätte auch sicherheitspolitische Auswirkungen. Der Staat würde die Kontrolle über Staatsgrundnetz und das Briefgeheimnis verlieren. Notrufnummern, Warn- und Alarmeinrichtungen, Verkehrsleitsysteme, Bankomatkassen, Netzwerke der Banken wären plötzlich in privater und ausländischer Hand.

Durch die Teilprivatisierung von Post, Telekom und OMV sind der öffentlichen Hand unterm Strich bereits über 2 Mrd. Euro Dividende entgangen. Alleine durch den Börsengang der Post 2006 sind dem Staatshaushalt seither Dividendenzahlungen in Höhe von 510 Mio. Euro entgangen - verglichen mit 650 Mio. Euro, die der Staat beim Börsengang eingenommen hat. Bereits ab dem nächsten Jahr wird die seinerzeitige Verschleuderung der Post an der Börse damit für den Steuerzahler ein Verlustgeschäft sein.

67 Prozent der Österreicher gegen weitere Privatisierung bei Post und Telekom

Die Bereitstellung einer modernen Infrastruktur ist für das Funktionieren der österreichischen Volkswirtschaft bzw. des Wirtschaftsstandortes Österreich unverzichtbar. Durch den Anteil der Republik Österreich an den Basisinfrastrukturunternehmen kann auf diese notwendigen Investitionen Einfluss genommen werden. Ein Rückzug des Staates aus wichtigen Infrastrukturbetrieben kann dazu führen, dass wichtige strukturbedingte Investitionen nicht getätigt werden.

In einer aktuellen Befragung (n=500) des Instituts für sozialwissenschaftliche Studien im März dieses Jahres haben sich 67 Prozent der Bevölkerung gegen einen weiteren Privatisierungsschritt bei Post und Telekom ausgesprochen. "Wir fordern deshalb die Sicherung systemrelevanter Infrastrukturbetriebe und damit des Wirtschaftsstandortes Österreich. Das soll in der Verfassung abgesichert und die ÖIAG von einer Privatisierungsagentur in eine echte staatliche Beteiligungsgesellschaft umgewandelt werden", verlangen Köstinger, Hotz und Rossmann.

