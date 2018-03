Weihnachtsaktion: Wunschzettel der Frauenhäuser

Wien (OTS) - Wie notwendig die Möglichkeit, Schutz und Unterkunft in einem Frauenhaus zu bekommen, ist, zeigten viele Veranstaltungen, die in den letzten Tagen im Rahmen der internationalen Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" stattfanden.

Gerade in der Vorweihnachtszeit eskalieren die Streitigkeiten in der Familie oftmals. Die Frauenhäuser bieten gewaltbetroffenen Frauen und ihren Kindern an 365 Tagen im Jahr einen Zufluchtsort.

Die Mitarbeiterinnen versuchen jedes Jahr, den Frauen und ihren Kindern ein schönes Weihnachtsfest bescheren zu können. Das Budget dafür ist aber stets knapp.

Deswegen sammelt der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) heuer bereits zum zweiten Mal in der Vorweihnachtszeit die Wünsche der Frauenhäuser und ihrer Bewohnerinnen und veröffentlicht diese auf der Website www.wunschzettel.aoef.at

Wenn auch Sie den Frauen und Kindern, die während der Feiertage in einem Frauenhaus Schutz und Unterkunft suchen müssen, eine Freude bereiten wollen, finden Sie von Spendenkonto und Kontaktdaten bis hin zu den Wunschlisten der Frauenhäuser alle Informationen unter www.wunschzettel.aoef.at

Rückfragen & Kontakt:

Gabriele Ertl

Tel: +43 (0) 1/544 08 20

gabi.ertl @ aoef.at