Weidenholzer: Lehren aus Lampedusa gezogen

EU-Innenausschuss beschließt grundlegend verbesserte Frontex-Regeln - Europäische Regelungen auf hohem Niveau sollen das Abdrängen von Booten auf Hoher See verbieten

Wien (OTS/SK) - Gestern Abend wurde in Straßburg die Verordnung über die Überwachung der Seeaußengrenzen beschlossen. SPÖ-Europaabgeordneter Josef Weidenholzer konnte als zuständiger Chefverhandler der sozialdemokratischen Fraktion einen stärkeren Fokus auf Suche und Rettung, eine bessere Integration der Grund- und Menschenrechte, eine stärkere parlamentarische Kontrolle und das Verbot der Abdrängung auf Hoher See durchsetzen. "Besonders wichtig war es mir zu verhindern, dass kleine Boote auf Hoher See abgedrängt werden. Vor dem Hintergrund der Tragödie von Lampedusa war es dringend notwendig, dieser Praxis Einhalt zu gebieten. In der Verordnung haben wir deshalb die Verpflichtung zur Rettung von Menschenleben gesetzlich verankert", sagt Weidenholzer, Mitglied im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. In den vergangenen Jahren sind mehr als 20.000 Menschen bei dem Versuch, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen, ums Leben gekommen. Schätzungen gehen davon aus, dass ein Viertel der Personen bei diesem Versuch stirbt. ****

Weidenholzer konnte durchsetzen, dass die Einreise nur unter sehr strengen Voraussetzungen verweigert werden darf. "Die Grundrechtscharta und das Völkerrecht verlangen, dass niemand zurückgewiesen wird, wenn ihm in einem anderen Land Gefahr für Leib und Leben droht", erklärt Josef Weidenholzer. Weitere Erfolge sieht der EU-Abgeordnete im stärkeren Fokus auf Suche und Rettung und einer stärkeren parlamentarischen Kontrolle, wonach die Grenzschutzagentur Frontex angehalten wird, dem Parlament regelmäßig zu berichten, vor allem was die Einhaltung der Grundrechte betrifft.

Vor einem Jahr hatte der Europäische Gerichtshof den Beschluss des Rates zur Überwachung der Seeaußengrenzen aufgehoben und entschieden, dass der Ratsbeschluss, der auf der Rechtslage vor Lissabon zustande gekommen war, bis zum Inkrafttreten einer neuen Verordnung weiterhin anzuwenden ist. Weidenholzer: "Die Abstimmung im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ist nun Rückenwind für einen schnellen Abschluss der Verhandlungen mit dem Rat, um die derzeitige, rechtlich untragbare und nicht grundrechtskonforme Rechtsbasis zu verbessern." (Schluss) bj

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Markus Wolschlager, SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament, Tel.: +32 (484) 127 331, E-Mail: markus.wolschlager @ europarl.europa.eu