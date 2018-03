Verein PFOTENHILFE unterstützt Obdachlosen-Aktion des Tierschutzverein Tierfreude

Sachspenden werden jederzeit gerne entgegengenommen

Wien (OTS) - Der Verein Pfotenhilfe unterstützt seinen Partnerverein, den Tierschutzverein Tierfreude, im Dezember und Jänner bei einer ganz besonderen Aktion. Es werden Tierfutter und -zubehör, aber auch Decken, Kleidung und ähnliche Sachspenden gesammelt, um obdachlose Tierbesitzer in den kalten Wintermonaten zu unterstützen.

Die Aktion läuft bis Ende Jänner, Sachspenden werden noch bis Ende des Jahres entgegengenommen. "Wir möchten den Tierschutzverein Tierfreude bei dieser wichtigen und sinnvollen Aktion unterstützen. Sachspenden können daher ab sofort auch in unserem Wiener Büro abgegeben werden. Wir leiten diese dann an unseren Partnerverein weiter." erklärt Sonja Weinand, Sprecherin des Vereins Pfotenhilfe.

Jeden Sonntag werden dann mit dem mobilen Sozialmarkt für Tierhalter verschiedene Orte in Wien besucht. "Die Mitarbeiter teilen warmes Essen, Tee, Kleidung und Decken für Obdachlose aus. Für die Hundehalter werden Futter, Leinen und anderes Zubehör bereitgestellt." sagt Fabian Schmid, Obmann des Tierschutzvereins Tierfreude. Auch eine Tierärztin begleitet die Aktion und übernimmt Impfungen, Entwurmungen und Standarduntersuchungen an den Hunden der obdachlosen Personen.

Sachspenden werden beim Verein Pfotenhilfe in der Diefenbachgasse 35, 1150 Wien wochentags zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr entgegen genommen. Bitte rufen Sie unbedingt einige Stunden vorher unter 01-892 23 77 an, um unser Team zu informieren.

"Wir möchten zusätzlich auch an unsere Weihnachtsführungen in der Pfotenhilfe Lochen erinnern. An jedem Adventwochenende führt Sie unsere Besucherbetreuerin zwischen 12 und 16 Uhr zu jeder vollen Stunde über den winterlichen Hof. Jeden Sonntag gibt es zusätzlich Kekse und Punsch zum Aufwärmen." berichtet Weinand abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis: Verein PFOTENHILFE, info @ pfotenhilfe.org Tel.: 0664 / 848 55 77, www.pfotenhilfe.org