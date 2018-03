TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 10. Dezember 2013 von Peter Nindler "Blaue Kratzer im Oppositionsbündnis"

Innsbruck (OTS) - Utl.: Das Tiroler Oppositionsbündnis war in den vergangenen Monaten die gemeinsame Gehschule für die intern zerstrittenen Oppositionsparteien. Mit dem Rückenwind vom Bund will jetzt vor allem die FPÖ politisch alleine gehen.

Die Idee war einfach: Der schwarz-grünen Landesregierung wird ein Oppositionsbündnis (TOP) gegenübergestellt, das in zentralen Fragen SPÖ, Vorwärts, FPÖ und die Liste Fritz eint. Als politische Klammer dienten vor allem die Agrargemeinschaften, als Angriffsziel vornehmlich die Grünen, die den Oppositionskurs nach der Landtagswahl verlassen und damit Verrat begangen hatten. Die oppositionelle Vernuftsehe erfüllte bisher aber einen weiteren wichtigen Zweck. Die von sieben auf zwei Mandate geschrumpfte Liste Fritz wirkt darin politisch deutlich stärker, als sie tatsächlich ist, und hat noch dazu den Vorteil, dass ihr Abgeordneter Andreas Brugger in der Agrarfrage die Themenführerschaft besitzt. Das von internen Querelen gespaltene Vorwärts Tirol konnte zumindest als Teil der Opposition mitschwimmen, denn politisch agierten Lindenberger und Co. bisher unter der politischen Wahrnehmungsgrenze. Für die innerparteilich zerrissene SPÖ bedeutet TOP nach fast 70 Jahren in der Landesregierung einen willkommenen Anschauungsunterricht in Oppositionsarbeit. Und aufgrund der Agrarfrage war Ex-FPÖ-Klubchef Gerald Hauser ebenfalls Feuer und Flamme, der schwarz-grünen Koalition gemeinsam das oppositionelle Fürchten zu lehren.

Doch jetzt bröckelt der Oppositionsblock. Hauser ist in Wien und Rudi Federspiel neuer FP-Klubobmann. Der kann nicht nur mit der ÖVP (Landtagspräsident Herwig van Staa), sondern er siedelt die Agrargemeinschaften weit hinter seinem Sicherheitssteckenpferd an. Gleichzeitig will die FPÖ ihre unmittelbaren bürgerlichen Konkurrenten wie die bei der Landtagswahl abgewatschte Liste Fritz oder die Chaospartei Vorwärts nicht im Oppositionsbündnis künstlich aufwerten. Ob es Hauser gefällt oder nicht: Auf dem Tiroler Politparkett spielt er keine blaue Rolle mehr.

Mit der angekündigten Zustimmung zum Budget nimmt sich auch Vorwärts aus dem Oppositionsspiel. Schließlich bedeutet das nicht anderes, als dass die in Zahlen gegossene Politik von Schwarz-Grün für 2014 unterstützt wird. Oppositionspolitik sieht jedoch anders aus.

Mit Rückenwind von der Bundes-FPÖ, die von den erbärmlichen Koalitionsverhandlungen von SPÖ und ÖVP profitiert, kann die Tiroler FPÖ derzeit getrost auf die Oppositionsklammer verzichten und setzt auf das blaue Alleinstellungsmerkmal. Die Regierung im Allgemeinen und die ÖVP im Besonderen wird s allerdings freuen, wenn das Oppositionsbündnis nur noch mit halber Kraft voraus im Landtag mobil macht.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610