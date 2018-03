MKV-Stellnberger: Ein Kreuz in jede Schulklasse!

MKV für die Beibehaltung der christlichen Symbole in Österreichs Klassenzimmern

Wien (OTS) - Angesichts des derzeit erneut aufgeflammten Streits um Kreuze in öffentlichen Schulen zeigt sich Peter Stellnberger, Bundesjugendobmann des Mittelschüler-Kartell-Verbandes der katholischen farbentragenden Studentenkorporationen Österreichs (MKV), beunruhigt über die aktuellen Entwicklungen: "Gerade in einer Zeit, in der wir uns auf Weihnachten - ein christliches Fest -einstimmen, machen mich solche Debatten sehr unglücklich. Der hohe Stellenwert des Weihnachtsfestes in der Bevölkerung zeigt ganz deutlich, dass Religion und Tradition eben nicht reine Privatsache sind."

Die Symbolik des Kreuzes ist auch in unserer säkularisierten Gesellschaft tief verankert und soll nicht als Zeichen der Diskriminierung und Provokation aufgefasst werden. Vielmehr spiegelt sie die grundlegenden sozialen und kulturellen Wurzeln unserer heutigen Welt wider.

Ein weiteres Problem in der aktuellen Diskussion sieht Stellnberger in stark antireligiös geprägten Strömungen und deren polemischer Art, ihre Standpunkte darzulegen: "Eindeutige Vorschriften wie das Konkordat oder das Religionsunterrichtsgesetz müssen eingehalten werden. Es geht um eine Freiheit der Religion und nicht eine Freiheit von der Religion!"

Somit fordert der MKV die Anbringung eines Kreuzes - neben den Symbolen des Staates Österreich - in jedem Klassenzimmer. "Die christlichen Werte sind das Fundament unserer Gesellschaft. Kreuze gehören in alle Schulklassen und ich möchte die Verantwortlichen auffordern, dem auch rasch Genüge zu tun.", so Stellnberger abschließend.

Der MKV ist der größte Schüler- und Absolventenverband Österreichs und konnte in seiner nunmehr 80-jährigen Bestandszeit 165 Verbindungen mit insgesamt über 20.000 Mitgliedern unter seinem Dach vereinen.

