AKV-Kukacka: Österreich muss sich in Regierungserklärung zum weltweiten Einsatz für Religionsfreiheit bekennen

Fackelzug gegen Christenverfolgung am 10.12. in Wien

Wien (OTS) - Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbände (AKV) ruft zur Teilnahme am Fackelzug "Stopp Christenverfolgung" am 10. Dezember in Wien von der Staatsoper (ab 17:00 Uhr) über die Kärntnerstraße mit anschließendem Gottesdienst im Stephansdom (18:00 Uhr) auf.

"Christen sind derzeit weltweit jene Religionsgruppe, deren Angehörige wegen ihres Glaubens am meisten verfolgt werden", erklärt AKV-Präsident, StS a.D. Mag Helmut Kukacka, im Vorfeld des Fackelzuges.

"Täglich erleben wir, wie extrem dramatisch die Situation im Nahen Osten ist. Die Christen geraten hier zwischen die Fronten", so Kukacka weiter. Sie werden aus politischen Gründen und wegen ihres Glaubens verfolgt, aus ihren Siedlungsgebieten vertrieben und gekidnappt. Erst in diesen Tagen haben islamistische Truppen -darunter jihadistische Kämpfer - den historischen Kern der christlich syrischen Stadt Maalula besetzt und zwölf Schwestern aus dem orthodoxen Kloster St. Thekla als Geiseln genommen.

Die AKV fordert anlässlich des Fackelzuges:

Christen zwischen den Fronten: Europa muss sie unterstützen und schützen!

Christen müssen künftig auch im Nahen Osten leben können und eine Perspektive haben. Dort hat das Christentum seine Wiege, fanden die ersten Konzilien statt und waren Christen, lange vor der Ankunft des Islam im siebten Jahrhundert, in dieser Region präsent. Die verfolgten Christen müssen deshalb von Europa geschützt und unterstützt werden und es müssen im Rahmen der politischen Friedensbemühungen alle rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, dass sie auch in Zukunft in ihren angestammten Regionen leben können.

Österreichische Regierungserklärung muss sich zum weltweiten Einsatz für Religionsfreiheit bekennen!

Die AKV erwartet, dass in einer neuen Bundesregierung - im künftigen Koalitionsvertrag und in der Regierungserklärung - sich die Parteien ausdrücklich zum weltweiten Einsatz für Religionsfreiheit bekennen und dabei ein besonderes Augenmerk auf die Lage christlicher Minderheiten legen.

"Den Christen Freiheit zur Religionsausübung geben" (Papst Franziskus).

Papst Franziskus hat sich in seinem jüngst veröffentlichten ersten apostolischen Schreiben mit dem Titel "Evangelii Gaudium" (Freude des Evangeliums) auch zum Verhältnis von Islam und Christentum geäußert und sich auch konkret zum Thema Religionsfreiheit an die "Länder mit islamischer Tradition" gewandt: "Bitte, ich ersuche diese Länder demütig darum, in Anbetracht der Freiheit, welche die Angehörigen des Islam in den westlichen Ländern genießen, den Christen Freiheit zu gewähren, damit sie ihren Gottesdienst feiern und ihren Glauben leben können." (Evangelii Gaudium, Pkt. 253)

Angesichts von Zwischenfällen durch einen gewalttätigen Fundamentalismus müssen aber gehässige Verallgemeinerungen vermieden werden, so Papst Franziskus, "denn der wahre Islam und eine angemessene Interpretation des Korans stehen jeder Gewalt entgegen". (Pkt. 253)

Erwartung an die österreichischen Muslime

Jedenfalls darf in diesem Zusammenhang auch eine Erwartung an die in Österreich lebenden Muslime ausgesprochen werden: Sie haben in unserem Land Religionsfreiheit kennengelernt. Gerade weil sie in unserem Staat ihren Glauben frei leben können, haben sie die Verantwortung auch in ihren Herkunftsländern von ihren Erfahrungen bei uns zu berichten und auch dort umfassende Religionsfreiheit einzufordern.

"Der Einsatz für Religionsfreiheit hat nämlich nicht nur eine individuelle, sondern auch eine gesellschaftliche Bedeutung. Nur dort, wo der Einzelne seinen Glauben frei leben kann, ist auch die Gesellschaft frei", sagt Kukacka.

Religionsfreiheit bedeute das Recht nicht nur privat, sondern auch öffentlich seinen Glauben bekennen und sein Leben - auch für andere sichtbar - auf Gott ausrichten zu dürfen. Dies macht die Religionsfreiheit auch zu einem festen Bestandteil der Menschenrechte. Und verlangt von uns für sie, in Arabien, in Europa und überall auf der Welt für diese Grundrechte einzutreten.

"Mit dem Fackelzug am 10. Dezember 2013 wollen wir für verfolgte Christen unsere Stimme erheben und uns öffentlich zur Religionsfreiheit und der Durchsetzung der Menschenrechte bekennen!", schließt Kukacka.

