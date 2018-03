AVISO: Buchpräsentation "Die Wiener Ringstraße"

Präsentation des Fotobands am Mittwoch, 4. Dezember 2013, 18.00 Uhr im Parlament

Wien (PK) - Die Wiener Ringstraße ist ein einzigartiges Gesamtkunstwerk. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es einen vergleichbaren geschlossenen Prachtboulevard des Historismus. Nun liegt der Fotoband "Die Wiener Ringstraße - Der Kunst- und Kulturführer rund um den Ring" vor, in dem der Journalist, Pressefotograf und Buchautor Michael Schmidt die Bauten und Denkmäler rund um den Ring, die historischen Hintergründe und die Architekten zeigt. Bundesratspräsident Reinhard Todt lädt aus diesem Anlass heute, am 4. Dezember 2013, um 18.00 Uhr in das Abgeordneten-Sprechzimmer zur Buchpräsentation.

Nach zwei Bänden, die vom Stubenring über den Karlsplatz zum Burgring führten, wird Michael Schmid den dritten und letzten Band seiner Ring-Trilogie mit dem Titel "Von Dr.-Karl-Renner-Ring bis Schottenring" in einem Gespräch mit der Architektin Silja Tillner vorstellen. In diesem Band wird neben Burgtheater, Universität und Votivkirche auch das von Theophil Hansen erbaute Parlamentsgebäude behandelt.

Silja Tillner studierte Architektur in Wien und Los Angeles und arbeitete als Architektin und Stadtplanerin in Kalifornien. Heute führt sie das Architekturbüro Tillner & Willinger in Wien. Das Buch erscheint im Echomedia Buchverlag. (Schluss) nov

HINWEIS: Fotos von dieser Veranstaltung finden Sie im Fotoalbum auf www.parlament.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pk @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at