Haubner: Budgetvollzug 2013 voll im Plan und sogar besser als erwartet

Finanzministerin hat Budget auf sichere Beine gestellt - Von Opposition kommt nicht ein konstruktiver Vorschlag - Budget braucht Wachstum und Impulse - Strukturreformen JETZT!

Wien, 01. Dezember 2013 (OTS) - "Der Budgetvollzug 2013 ist voll im Plan und läuft sogar besser, als erwartet. Und das, obwohl die Prognosen der diversen Wirtschaftsforscher zu 60 Prozent daneben lagen. Es ist Finanzministerin Maria Fekter zu verdanken, dass unser Budget auf soliden Beinen steht. Die Regierung hat verantwortungsvoll auf die Entwicklungen reagiert und konnte dadurch sogar Rücklagen bilden. Das Gerede von 'Budgetlücken' ist absolut unqualifiziert, falsch und entbehrlich", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, im Rahmen der heutigen Sondersitzung im Parlament. ****

An die Oppositionsparteien appelliert Haubner, sich auch einmal mit einem konstruktiven Vorschlag an der Diskussion zur beteiligen, statt die Bevölkerung durch Halbwahrheiten zu verunsichern. "Angesichts der Tatsache, dass die FPÖ in Kärnten ein regelrechtes Hypo-Desaster hinterlassen hat, wirkt es äußerst skurril, dass sich die freiheitlichen Kollegen jetzt als 'Budgetoberlehrer' aufspielen", kritisiert Haubner, und verdeutlicht: "Wer im Hypo-Glashaus sitzt, sollte nicht mit Budgetsteinen werfen." Und auch die Grünen lassen konstruktive Beiträge mehr als vermissen. "Was wir brauchen, sind Maßnahmen für nachhaltiges Wachstum. Das geht nur durch Anreize für eine starke Wirtschaft, durch Sparsamkeit und spürbare Strukturreformen - JETZT! Hier ist ein konstruktives Miteinander statt Selbstinszenierung gefragt", betont Haubner abschließend.

