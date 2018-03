PISA-Studie: Darabos sieht erfreuliche Bestätigung für Bildungsreformen

Ausbau der Ganztagsbetreuung gesichert - Bildungsreformen müssen weitergehen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos wertet das Ergebnis der jüngsten PISA-Studie, die heute veröffentlicht wurde, als "Bestätigung dafür, dass die SPÖ-geführte Regierung unter Bundeskanzler Werner Faymann in den letzten Jahren bildungspolitisch den richtigen Weg eingeschlagen hat und die Reformen erste Wirkung zeigen". Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer sieht in den neuen PISA-Ergebnissen auch eine Bestätigung für die Reformarbeit von Bildungsministerin Claudia Schmied. "Die von der SPÖ forcierten kleineren Klasse sowie der Ausbau der Ganztagsbetreuung und die damit verbundene intensivere Betreuung dürften ein Faktor für die positive Trendwende sein." ****

Dass sich Österreich sowohl beim Lesen, als auch in Mathematik und in den Naturwissenschaften im Vergleich zum letzten PISA-Test deutlich verbessert hat, sei ein ermutigendes Signal, das Ansporn sein müsse, die Bildungsreformen entschlossen weiterzuführen. "Deshalb hat Bundeskanzler Werner Faymann erfolgreich durchgesetzt, dass trotz aller notwendigen Sparsamkeit die Investitionen in den Ausbau der Ganztagsbetreuung wie geplant fortgesetzt werden." Es gelte alles daran zu setzen, dass Österreichs Schülerinnen und Schüler den Anschluss ans europäische Spitzenfeld schaffen, betonte Darabos. (Schluss) ah/mo

