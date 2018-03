PISA-Studie - Mayer: Gutes Abschneiden ist Ergebnis der Reformarbeit von Bildungsministerin Schmied

Österreichs Schüler zeigen in allen getesteten Kompetenzen deutliche Verbesserungen

Wien (OTS/SK) - Für SPÖ-Bildungssprecher Elmar Mayer ist das erfreuliche Abschneiden Österreichs im jüngsten PISA-Test "das Ergebnis der unbeirrten Reformarbeit von Bildungsministerin Claudia Schmied". Beim PISA-Test 2012 wurden die Kompetenzen der 15- bis 16-Jährigen im Lesen, in Mathematik und in den Naturwissenschaften geprüft. Der Test zeigt: Österreichs Schülerinnen und Schüler haben sich gegenüber 2009 in allen getesteten Bereichen deutlich verbessert und gehören damit zu den "Aufsteigern" der aktuellen Studie. "Erstmals wurden nun die Schüler getestet, die von der 2007 begonnenen Bildungsreform profitiert haben", erläuterte Mayer am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Dieser Reformweg müsse nun konsequent weitergeführt und insbesondere der Ausbau der Ganztagsschulplätze vorangetrieben werden, appellierte Mayer. ****

Österreich habe unter Ministerin Schied den richtigen Weg eingeschlagen, um das Bildungssystem weiterzuentwickeln. "Bildungspolitik wirkt langfristig, die eingeleiteten Maßnahmen müssen nun entschlossen umgesetzt werden, um Österreichs Schülern beste Bildung zu ermöglichen und im internationalen Vergleich weiter aufzuholen", sagte Mayer. "Wir müssen auch künftig auf Individualisierung und Kompetenzorientierung setzen und Bildungsblockaden aus dem Weg räumen", forderte der Bildungssprecher.

Einen entscheidenden Stellenwert räumt Mayer hier den ganztägigen Schulformen ein: "Ob Südkorea, Japan oder Finnland - Länder, in denen die Ganztagsschule der Regelfall ist, schneiden bei internationalen Vergleichsstudien kontinuierlich besser ab und nehmen im Ranking stets die vorderen Plätze ein." Ganztägige Schulformen würden maßgeblich dazu beitragen, dass "der Bildungsgrad nicht mehr vom Elternhaus abhängt", so Mayer. Hier gebe es in Österreich, das belege auch die aktuelle PISA-Studie, noch Nachholbedarf, machte der Bildungssprecher deutlich.

Die Bildungsreform werde erst in einigen Jahren seine volle Wirkung entfalten. Erste Erfolge seien nun jedoch sichtbar geworden, betonte Mayer mit Blick auf die jüngste PISA-Studie, die "ein schönes Abschiedsgeschenk für Bildungsministerin Schmied ist, die engagiert dafür gearbeitet hat, dass Österreichs Schulen auf der Überholspur sind". (Schluss) sc/bj

