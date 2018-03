Neues Volksblatt: "Nichts gelernt?" von Markus Ebert

Ausgabe vom 3. Dezember 2013

Linz (OTS) - "Dr. Mayr ist nicht Finanzexperte": Es mag juristisch bedeutendere Aussagen gegeben haben als diesen Satz aus dem Mund eines Verteidigers am gestrigen ersten Tag des Linzer Swap-Strafprozesses (Bericht Seiten 4 und 5).

Und doch scheint dieser Satz typisch für den Umgang mit der Causa im Linzer Rathaus zu sein, auch wenn dort auf der roten Seite die handelnden Personen mittlerweile in Polit-Pension geschickt wurden. Denn dieser Satz passt in jenes Selbstverständnis, das auch Ex-Bürgermeister Dobusch offenbarte, als er am Wiener Handelsgericht im Swap-Zivilverfahren meinte: "Damit man in die Stadtregierung kommt, muss man an grad'n Satz sagen können und das möglichst gscheit".

Je mehr jedenfalls in dieser für die Linzerinnen und Linzer am Ende des Tages möglicherweise finanzielle sehr bitteren Causa ans Licht kommt, umso deutlicher wird: Die Bawag als Verkäufer dieses Swaps war aus ihrer Sicht im Linzer Rathaus an der besten Adresse. Eine Gemengelage aus politischer Arroganz, Unkenntnis der geltenden Rechts- und Beschlusslage und einer erstaunlichen Unbedarftheit hat erst möglich gemacht, was aus Linzer Sicht gar nicht passiert sein dürfte. Doch gelernt hat man bei der SPÖ offenbar aus dem Ganzen nicht wirklich etwas - wie sonst könnte man im Sonderkontrollausschuss, der die politische Verantwortung klären soll, weiter auf Blockade setzen?

