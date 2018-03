Staffelübergabe bei NEOS in der Kommunikationsleitung

Lukas Schrattenthaler übernimmt Presse und Kommunikation

Wien (OTS) - Lukas Schrattenthaler übernimmt mit 2.12. die Leitung der Presse und Kommunikation im NEOS-Parlamentsklub. Nach einem intensiven und erfolgreichen Wahljahr übergibt Astrid Wolfram die Staffel an ihren Nachfolger.

"Wir haben den großen Schritt geschafft. Die Schwelle ins Parlament ist genommen. Großartig! Dank der großen Toleranz meiner Familie ging das für den begrenzten Zeitraum des einen Jahres gut, doch jetzt ist die Zeit gekommen, die Prioritäten wieder anders zu setzen. Ich werde NEOS mit Sicherheit erhalten bleiben", so Wolfram.

Mit Lukas Schrattenthaler kommt ein "Neo-NEOS" in den Parlamentsklub. Der 40jährige Tiroler war zuletzt Programmdirektor von Greenpeace, engagierte sich im Rahmen der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit als Politik- und Organisationsberater in Uganda und war Pressesprecher von Bio Austria. Parlamentserfahrung sammelte er bis 2006 als Referent bei den Grünen im Parlamentsklub.

"Die NEOS sind mutig. Sie haben mit vollem Risiko begonnen und große Begeisterung geerntet. Diese Kraft und Leidenschaft für neue Politik in Österreich ist ansteckend. Jetzt kämpfen wir um Gemeinderäte in Salzburg und wir wollen rein ins EU-Parlament. Wir wollen und werden deutliche inhaltliche Signale setzen, in Österreich wie Europa. Diese Aufgabe gilt es mit Respekt, lustvoll im Stil, aber auch hart in der Sache auf den Weg zu bringen", freut sich Schrattenthaler auf die herausfordernde Aufgabe.

Rückfragen & Kontakt:

Lukas Schrattenthaler

mail: lukas.schrattenthaler @ neos.eu

mobil: + 43 664 4606072