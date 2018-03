Keine Welpen unter den Christbaum!

Alle Jahre wieder wünschen sich tausende Kinder zu Weihnachten nichts sehnlicher als einen Hund, eine Katze oder ein anderes Haustier.

Wien (OTS) - Ein Tier zu haben ist aber eine große Verantwortung und eine tägliche Herausforderung. Verantwortung ist kein Geschenk, man kann sie jemandem nicht "aufhalsen". Die Person, die sich ein Haustier nimmt, muss alles genau bedenken, mehrere Jahre voraus planen. Ganz besonders genau sollte der Alltag und der Urlaub durchgedacht werden. Stellen Sie sich die kritische Frage: habe ich in den kommenden Jahren Zeit für einen Hund oder ein Tier? Was macht das Tier, wenn ich arbeiten gehe? Wohin mit der Katze, wenn die Familie auf Urlaub fährt? Bleiben meine Hobbys dabei nicht auf der Strecke? Was ist mit den Kursen meiner Kinder? Bei all diesen Überlegungen sollte man auch die Kinder mit einbeziehen. Allerdings sind und bleiben die Eltern die Hauptverantwortlichen. Der Weihnachtsstress ist gänzlich ungeeignet um einen Hund in die Familie aufzunehmen! Dies beweisen auch die Erfahrungswerte des Wiener Tierschutzvereins, da Jahr für Jahr landen die meisten vierbeinigen Weihnachtsgeschenke letztendlich im Tierschutzhaus viele sogar bereits am 27. Dezember ...

