Neues Volksblatt: "Auf den Tisch" von Markus EBERT

Ausgabe vom 2. Dezember 2013

Linz (OTS) - In der Linzer Swap-Affäre wird heute ein weiteres Kapitel aufgeschlagen (siehe Bericht Seite 6). Neben dem Verfahren am Wiener Handelsgericht, ob das Geschäft zwischen Bawag-PSK und der Stadt Linz überhaupt rechtmäßig ist, ist nun auch das Landesgericht Linz Schauplatz dieser mittlerweile schier endlosen Geschichte, an deren schlimmsten Ende der Landeshauptstadt eine halbe Milliarde Euro flöten gehen könnte. Der Strafprozess gegen den Ex-Finanzdirektor und den Ex-Finanzstadtrat - für beide gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung - wegen des Verdachts der Untreue rückt natürlich auch die Frage der politischen Verantwortung für die verhängnisvolle Kurs-Zins-Wette aus dem Jahr 2007 wieder verstärkt in den Mittelpunkt. Es mag sich ja für die SPÖ gut anfühlen, wenn mittlerweile die zwei maßgeblichen Player der Linzer Finanzpolitik, Franz Dobusch und Johann Mayr, Ex-Bürgermeister und Ex-Finanzstadtrat sind. Doch Persilschein ist das für die nunmehrige rote Führungsriege nicht, schon gar nicht, als der neue Stadt- und Parteichef Klaus Luger schon viele Jahre an der Seite von Dobusch verbracht hat.

Im Übrigen ist die politische Verantwortung für das Schlamassel ohnehin weniger an Personen als am System festzumachen: Jahrzehnte lange rote Hegemonialpolitik haben die Stadt Linz nicht nur nach vorne gebracht, wie man weiß. Die Fehler der Vergangenheit gehören auf und nicht unter den Tisch.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

Tel.: 0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at