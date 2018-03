FPÖ/AUF Herbert: Weniger Polizeiinspektionen bedeutet NICHT mehr Polizei auf der Straße!

Wien (OTS) - Der freiheitliche Bereichssprecher für den Öffentlichen Dienst und AUF-Bundesvorsitzende Werner Herbert zeigt auf, welche Folgen die Schließung von Polizeiinspektionen haben würde. "In diversen Regionen werden Polizisten längere Anfahrtszeiten brauchen, bis sie an einem Einsatzort sind. Auch Bürger werden längere Behördenwege in Anspruch nehmen müssen - oder offenbar darauf verzichten, womit die Anzeigenstatistik geschönt werde. Für die zu schließenden Polizeieinrichtungen wird woanders Infrastruktur erweitert werden müssen, damit sämtliche Polizisten und ihre gesamte Ausrüstung untergebracht werden können. Weniger Polizeiinspektionen bedeutet NICHT mehr Polizei auf der Straße, da die Verwaltungsaufgaben gleich bleiben - wenn nicht sogar mehr werden", so Herbert.

Vielmehr müsse das Personal endlich massiv aufgestockt werden, da die Polizei mit einer enormen Überstundenbelastung konfrontiert sei. Eine Tatsache, die auch der Rechnungshof kritisiert habe. Die Bundesregierung sei aufgefordert klarzustellen, ob es sich beim angekündigten Kahlschlag bei der Polizei um einen verfrühten Faschingsscherz gehandelt habe - und wenn nicht, soll sie rasch aufklären, wo die angeblichen über Hundert Polizeistuben, und somit die Sicherheit, kaputtgespart werden. "Unser Widerstand im Sinne der Sicherheit ist garantiert", betont Herbert.

