Haubner zu Salzburg Airport: Salzburg braucht Schulterschluss aller politischen Gremien

Nationalratsabgeordneter Peter Haubner aktiviert Parlament und Brüssel für den Salzburger Flughafen

Salzburg, 01. Dezember 2013 (OTS) - "Salzburg braucht einen Schulterschluss aller politischen Gremien in Österreich und Europa", betont der Salzburger ÖVP-Nationalratsabgeordnete Peter Haubner. Um den angedrohten Vorstoß des deutschen Verkehrsministers Ramsauer zu verhindern, wonach der Flugverkehr am Airport Salzburg stark eingedämmt werden soll, hat der Salzburger Abgeordnete alle relevanten Kontakte im Parlament und in Brüssel aktiviert. "Ich habe einen Entschließungsantrag für den Nationalrat entworfen, der den SPÖ-Kollegen bereits vorliegt und zu dem ich morgen alle weiteren Salzburger Kolleginnen und Kollegen der im Parlament vertretenen Parteien zum Einbringen am Dienstag einladen werde", erklärt Haubner, der damit einen Schulterschluss aller Salzburger Abgeordneten im Parlament erreichen will. Mit diesem Bekenntnis des österreichischen Parlaments zum Salzburger Flughafen wird ein weiteres starkes Signal in Richtung des deutschen Verkehrsministers gesetzt. ****

"Doch die Einschränkung des Salzburger Flugverkehrs hat nicht nur eine nationale, sondern auch eine große internationale Beispielsfunktion", verweist Haubner auf den Umstand, dass es sich bei dem Vorstoß des deutschen Ministers höchstwahrscheinlich nicht einmal um EU-konformes Vorgehen handelt. "Nicht nur, dass durch die Verordnung Ramsauers Salzburg, die Regionen, die Wirtschaft und damit hunderte Arbeitsplätze betroffen sind, hätte ein derartiges Vorgehen sicher auch Auswirkungen auf viele grenznahe Flughäfen in anderen EU-Ländern. Wenn derartige Angriffe auf Infrastruktureinrichtungen in Nachbarländern Schule machen, dann wird die Wettbewerbsfähigkeit und damit die Standortqualität der Regionen massiv beeinträchtigt. Es darf nicht sein, dass grenznahe wichtige Infrastruktureinrichtungen, wie es Flughäfen sind, durch nationale Interessen gefährdet werden", verdeutlicht Haubner. Daher hat der Salzburger bereits seine Verbindungen nach Brüssel aktiviert und mit den entscheidenden Personen auf EU-Ebene Kontakt aufgenommen. "Ich habe sofort unsere ÖVP-EU-Abgeordneten Paul Rübig und Hubert Pirker, der auch im Verkehrsausschuss sitzt, informiert und habe ihre Zusage, dass sie sich im EU-Parlament für den Salzburg Airport einsetzen werden", berichtet Haubner.

Auch mit dem für Regionale Entwicklung zuständigen Kommissar Johannes Hahn hat Haubner am Freitag telefoniert und Unterstützung bei der Kommission eingefordert. Darüber hinaus hat Haubner heute ein offizielles Schreiben an den Vizepräsidenten der EU-Kommission und zuständigen EU-Kommissar für Verkehr Siim Kallas abgesendet. "Ob Salzburg, Österreich oder Europa - es kann nur im Interesse aller sein, dass der Flughafen Salzburg als starke, wettbewerbsfähige Verkehrs-Infrastruktur bestehen bleibt", betont der Salzburger Nationalrat Peter Haubner abschließend.

