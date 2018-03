Neues Volksblatt: "Neue Chance" von Markus EBERT

Ausgabe vom 28. November 2013

Linz (OTS) - Gemessen an dem, was für die Konsolidierung der österreichischen Staatsfinanzen an Einsparungen aufgebracht werden muss, sind die Kosten, die die Stippvisite von Monika Lindner im Parlament verursacht hat, lächerlich. Imagemäßig hat sie dem Parlamentarismus jedenfalls keinen guten Dienst erwiesen, denn am Stammtisch blieb übrig: So sind sie alle, die Politiker, es geht ihnen nur ums Geld.

Warum sie sich selbst das ganze Theater nicht erspart hat, ist Lindners Angelegenheit. Dass sie insgesamt nicht besonders einsichtig scheint, was die mehr als schiefe Optik ihres Vorgehens betrifft, hat sie freilich auch im Abgang bewiesen: "Ein effizienter Einsatz" für humanitäre und soziale Anliegen "im Parlament ist auf Grund der gezielten, gegen mich geführten Kampagne nicht mehr möglich", teilte sie mit.

Der Vollständigkeit halber muss man aber daran erinnern, dass Frau Lindner die politische Erfindung von Frank Stronach war. Das ist jener Mann, der wohl auch über kurz oder lang dem Hohen Haus Lebewohl sagen wird, weil das Leben zwischen der freien Zeit in Kanada und den parlamentarischen Zwängen in Wien doch ein wenig zu mühsam wird. Und was bleibt? Vielleicht die Erkenntnis beim einen oder anderen Wähler, dass das Gold doch nicht die Regeln macht, und dass man sich nicht nur am Telefon, sondern auch in der Urne verwählen kann. Aber: Neue Wahl, neue Chance.

