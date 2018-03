Haubner zu Arbeiterkammer und Gewerkschaft: Und wieder grüßt die Mottenkiste

AK und Gewerkschaft sollen Schwindel mit "Vermögenssteuern" beenden - Muhm will nur Hand aufhalten, statt selber anzupacken - Wir brauchen Reformen, keine neuen Steuern

Wien, 27. November 2013 (OTS) - "Und wieder grüßt die Mottenkiste", kommentiert der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner die altbekannten Belastungs-Forderungen von Gewerkschaft und Arbeiterkammer. "Dass AK und Gewerkschaft weiter den Schwindel mit sogenannten 'gerechten Vermögenssteuern' propagieren, ist absolut unverständlich. Vermögenssteuern sind Eigentumssteuern und haben NICHTS mit Gerechtigkeit zu tun. Diese Forderung ist heute, nach der Nationalratswahl, genauso falsch und zurückzuweisen, wie vor der Wahl", betont Haubner, und appelliert an die Belastungs-Forderer, von dem sturen Populismus-Pfad abzurücken, mit dieser Steuer-Schwindelei aufzuhören und diesen unsäglichen Klassenkampf endlich zu beenden. "Was wir jetzt brauchen, sind mutige Reformen und spürbare Impulse -keine neuen Steuern! Doch Herr Muhm will immer nur die Hand aufhalten, statt selber anzupacken", so die deutlichen Worte des Wirtschaftsbund-Generalsekretärs. ****

"Österreich ist bereits ein Hochsteuerland", so Haubner, der die Kollegen der Arbeiterkammer daran erinnert, dass das obere Einkommensdrittel in Österreich bereits den Höchststeuersatz bezahlt und 59 Prozent der Abgabenlast trägt. Den Kollegen der Gewerkschaft rät Haubner, sich einmal intern und mit der SPÖ auf eine Linie zu einigen: "Während die pro-ge die Vermögenssteuer-Einnahmen für die Senkung der Lohnnebenkosten verwenden will, wollen GPA-djp und vida damit einen Pflege- und Betreuungsfonds finanzieren. Die SPÖ will mit dem Geld zahlreiche andere Finanzierungslücken füllen: Kanzler Faymann will damit den Ausbau der Ganztagsschule finanzieren, Frau Rudas will einen Teil den Universitäten geben, und dann sollen die Einnahmen auch für den Gesundheitsbereich, für Steuererleichterungen, Jugendbeschäftigung und viele andere Bereiche herangezogen werden -man muss kein Mathematik-Genie sein um zu wissen: Das wird' s nicht spielen! Daher: Ärmel aufkrempeln und anpacken, statt in die Taschen der Bürger greifen", betont Haubner.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund, Bundesleitung/Presse

Mag. Pia Mokros

Pressesprecherin

Tel.: +43 (0)1 5054796-13,Mobil: +43 (0)664 88424207

p.mokros @ wirtschaftsbund.at

http://www.wirtschaftsbund.at www.facebook.com/WirtschaftsbundOesterreich