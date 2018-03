Gemeinnützige: Sozialer Wohnbau muss nationale Angelegenheit bleiben

Wien (OTS) - "Das österreichische Selbstverständnis eines sozialen Wohnbaus ist darauf gerichtet, dass er für breite Schichten der Bevölkerung leistbaren und qualitativ hochwertigen Wohnraum zur Verfügung stellen kann", betonte heute Karl Wurm, Obmann des Verbandes gemeinnütziger Bauvereinigungen: "Wir lehnen daher alle Initiativen der EU, über den Weg des Wettbewerbs- und Beihilfenrechts den sozialen Wohnbau nur mehr für sehr einkommensschwache Bevölkerungsgruppen zugänglich zu machen, ab."

Die Gemeinnützigen unterstützen demgemäß voll den Vorstoß von Wiens Bürgermeister Michael Häupl, der als Präsident des europäischen Rates der Gemeinden und Regionen in einer von 27 Bürgermeistern großer europäischer Städte unterzeichneten Resolution die Einmischung der EU in den alleinigen nationalstaatlichen Kompetenzbereich der Wohnungspolitik kritisiert und vehement die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips einfordert.

In Österreich habe sich, so Wurm, das System des geförderten Wohnbaus, der sich nicht nur auf Einkommensschwache erstreckt, sondern bis tief in den Mittelstand hinein reicht, voll bewährt. So war es möglich, Tendenzen zur sozialen Segregation, einer Konzentrierung von Menschen unterschiedlicher wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit in "teuren und billigen" Wohngebieten, weitgehend zu unterbinden. Ist doch gerade die soziale Durchmischung, einer der ganz wichtigen Voraussetzungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, erklärte der GBV-Obmann. Ein breiter sozialer Wohnungsbau trage, so Wurm weiter, aber auch maßgeblich zur wirtschaftlichen Stabilität bei, da er spekulative Entwicklungen auf Wohnungsmärkten wirksam eindämme.

Mit seinen rd. 900.000 Wohnungen nimmt der soziale Wohnbau in Österreich einen Anteil von 24% am gesamten Wohnungsbestand (60% des Mietwohnungssektors) ein und liegt damit im EU-Vergleich an zweiter Stelle. Mehr als zwei Drittel (68%) des sozialen Wohnbaus schultert die gemeinnützige Wohnungswirtschaft. Mit fast 600.000 Mietwohnungen und einem Anteil von 18% am gesamten Wohnungsbestand ist sie der bei weitem gewichtigste Träger. Der Rest (6%) entfällt auf den kommunalen Wohnungsbestand.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Karl Wurm

Gewog / Neue Heimat

Tel. 01/ 401 09 / 12 DW