Caritas hilft auf den Philippinen mit Notunterkünften und Fischerbooten

Michael Landau: "Nach ersten Nothilfemaßnahmen müssen wir nun den Menschen helfen, wieder eine eigene Lebensgrundlage zu schaffen!"

Wien (OTS) - Vor 20 Tagen machte der Taifun Haiyan auf den Philippinen Städte und Dörfer dem Erdboden gleich und er begrub tausende Menschen unter Trümmern. Er hinterließ Armut, Elend und Tod. 12 Millionen Menschen, knapp eineinhalb Mal so viele, wie Österreich EinwohnerInnen hat, sind von der Naturkatastrophe betroffen -darunter fünfeinhalb Millionen Kinder.

In der ersten Phase erreicht die Caritas-Nothilfe 100.000 Familien, über das Caritas-Netzwerk kann 500.000 Menschen mit Wasser, Nahrungsmitteln und Schutzplanen geholfen werden.

Die Caritas Helfer aus Österreich Daniela Pamminger, Andreas Zinggl und Claus Stephan Wagner unterstützen vor Ort lokale Partner bei der Verteilung von Lebensmitteln, Schlafmatten und Hygienekits.

Michael Landau: "Nun geht es im zweiten Schritt der Hilfe darum, den schwer getroffenen Menschen eine Lebensgrundlage zurück zu geben. Denn wer sich selber versorgen kann, bekommt damit die Hoffnung auf ein neues Leben!"

Die Caritas konzentriert ihre Hilfsmaßnahmen nun auf die beiden Inseln Panay und Negros, in der westlichen Region der Philippinen. Auf beiden Inseln ist jeweils der Norden von der Zerstörung durch Haiyan betroffen. Rund 8,5 Millionenen Menschen leben auf diesen Inseln, Hunderttausende Häuser wurden vollständig zerstört. Caritas Auslandshilfeleiter Christoph Schweifer: "Die Lebensgrundlage der Menschen basiert auf Fischfang, den Anbau von Reis, Zuckerrohr und Gemüse. Wir müssen davon ausgehen, dass durch die Zerstörung gleich mehrere Ernten ausfallen werden", so Schweifer, "umso wichtiger ist es jetzt, in der Hilfe die Aspekte Land -und Forstwirtschaft mit zu planen!"

Die Caritas bittet dringend um Spenden:

Fischerboot um 500 Euro

Baumaterialpaket für eine vorübergehende Unterkunft (Wellblech, Holz, Säge, Nägel) um 85 Euro

Unterstützen Sie die Opfer der Naturkatastrophe mit einer Spende:

Caritas-Spendenkonten:

PSK

IBAN: AT92 6000 0000 0770 0004

BIC: OPSKATWW

Erste Bank

IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560

BIC: GIBAATWWXXX

Kennwort: Katastrophenfonds Caritas

Oder schicken Sie eine SMS mit dem Kennwort "Taifun" und dem gewünschten Spendenbetrag an: +43-664-660 3333

