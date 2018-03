Neuer Bachelor-Studiengang an der FHWien der WKW

Berufsbegleitendes Bachelor-Studium Content-Produktion & Digitales Medienmanagement* startet ab Herbst 2014.

Wien (OTS) - Das Institut für Journalismus & Medienmanagement der FHWien der WKW startet im Wintersemester 2014/2015 das berufsbegleitende Bachelor-Studium Content-Produktion & Digitales Medienmanagement*. JournalistInnen und QuereinsteigerInnen erwerben Fertigkeiten zur professionellen Konzeption und Gestaltung von Audio-, Video- und Bild-Content für den Onlinejournalismus.

30 Plätze stehen ab Herbst 2014 für das neue Bachelor-Studium Content-Produktion & Digitales Medienmanagement* zur Verfügung. "Aktuelle Entwicklungen im Medienbereich zeigen, dass sich in Zukunft neue Berufsfelder ergeben werden. Darauf reagiert die Fachhochschule Wien der WKW mit ihrem neuen berufsbegleitenden Studiengang", so Nikolaus Koller, Institutsleiter für Journalismus & Medienmanagement. Bewerbungen sind ab Jänner 2014 möglich.

Fakten

Dauer: 6 Semester

Abschluss: Bachelor of Arts in Social Sciences (BA) berechtigt zum Studium eines aufbauenden Master-Studiengangs

Organisationsform: berufsbegleitend

Studienplätze: 30

Kosten: Studiengebühren Euro 363,36 pro Semester

Start: Wintersemester 2014 / 2015

Auslandssemester: an unseren Partnerhochschulen möglich Berufspraktikum: 15 Wochen

Bewerbung: Jänner - Mitte Mai 2014

Job & Studium vereinen: kein Problem

Das Bachelor-Studium Content-Produktion & Digitales Medienmanagement ist auf eine maximale Wochenarbeitszeit von 20 Stunden ausgelegt. Der Großteil der Studiengänge der Fachhochschule Wien der WKW wird berufsbegleitend angeboten. Die Vorlesungen finden abends bzw. geblockt statt, Bibliothek, Studienzentrum und andere Infrastruktureinrichtungen haben berufsfreundliche Öffnungszeiten.

*vorbehaltlich der Genehmigung durch die AQ Austria

