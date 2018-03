AVISO: 30.11./1.12.: 34. Bundeskongress der Grünen - Wahl der KandidatInnen für die EU-Wahl

Wien (OTS) - Am nächsten Wochenende (30. November bis 1. Dezember) findet in Salzburg der 34. Bundeskongress der Grünen unter dem Motto "NEUROPA - Gemeinsam schaffen wir das!" statt. Auf dem Programm steht die Wahl der KandidatInnen für die EU-Wahl 2014. Vor der Wahl der KandidatInnen wird Elias Bierdel, ehemaliger Leiter und Vorsitzender der Hilfsorganisation Cap Anamur / Deutsche Not-Ärzte am Sonntagvormittag eine Rede halten. Am Samstag steht, dem Bundeskongress vorangehend, das erste Grüne Symposion auf der Tagesordnung. Eingeleitet wird diese Standortbestimmung mit einer Rede von Bundessprecherin Eva Glawischnig.

Ort: Salzburg Congress, Auerspergstraße 6, 5020 Salzburg

Das Programm:

Samstag, 30. November 2013

10.30 Uhr: Rede Eva Glawischnig: "Grüne Politik neu denken, Österreich gemeinsam nachhaltiger gestalten"

anschließend: Arbeitsgruppen (nicht medienöffentlich)

14 Uhr: Rede Rudi Anschober: Visionär regieren - unsere gemeinsame Herausforderung

anschließend: Arbeitsgruppen (nicht medienöffentlich)

17.30: Beginn des 34. Bundeskongresses

Eröffnung durch Bundesgeschäftsführer Stefan Wallner anschließend: Formalia

Ende 19 Uhr

Sonntag, 1. Dezember 2013

9.15 Uhr: Begrüßung durch Landeshauptmann-Stv. Astrid Rössler 9.30 Uhr: Gastrede Elias Bierdel

10 Uhr: Wahl der Plätze 1 - 6 für die Wahlen zum Europäischen Parlament

12.30 Uhr: Mittagspause

13.45 Uhr: Wahl eines Bundesvorstandsmitglieds

Anschließend: Anträge, Resolutionen, Allfälliges.

Ende: 16.00 Uhr

