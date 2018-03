AVISO: Clemens Unterreiner Benefiz-Weihnachtskonzert 2013

Staatsopernbariton Clemens Unterreiner & seine Ehrengäste. Star-Line up: Luana DeVol, Renate Holm, Sunnyi Melles, Ildikó Raimondi, Johan Botha, Michael Schade, Lidia Baich.

Wien (OTS) - Das Benefiz-Weihnachtskonzert von Clemens Unterreiner hat Tradition. Auch im Jahr 2013 punktet der Staatsopernbariton wieder mit einem wahren All Star-Line up: Luana DeVol, Renate Holm, Sunnyi Melles, Ildikó Raimondi, Johan Botha, Michael Schade und Lidia Baich sind die Künstler/innen, die Weihnachtsstimmung in die Lutherische Stadtkirche zaubern werden. Der Erlös der Veranstaltung geht an die Advent-Aktion eben jener Kirche, die Unterreiner schon seit langer Zeit als Location für sein Benefiz-Konzert dient. Weiters wird der Aktionsraum des Wiener Hilfswerks, eine Freizeiteinrichtung für Jugendliche mit Behinderung, die den Staatsopernbariton heuer als prominenten Unterstützer gewinnen konnte, bedacht.

Clemens Unterreiner Benefiz-Weihnachtskonzert 2013

Clemens Unterreiner & Freunde: Luana DeVol - Renate Holm - Sunnyi Melles - Ildikó Raimondi - Johan Botha - Michael Schade und der Chor cantus iuvenis singen und lesen Arien, Lieder und Weihnachtsgeschichten.

Am Flügel: Thomas Lausmann, Albin Fries, Fritz Brucker

Orgel: Andreas Brencic, Julius Zeman

Violine: Lidia Baich

Trompete: Christof Zellhofer

Zeit: Dienstag, 10. Dezember 2013 um 19.30 Uhr.

Ort: Lutherische Stadtkirche AB, Dorotheergasse 18, 1010 Wien. Spendentickets online: https://eventjet.at/ticketjet/event/2879. Restplätze: Spenden ab EUR 25,- direkt in der Kirche erbeten.

Es gilt für jede Kategorie die FREIE PLATZWAHL in der gesamten Kirche! Einlass ab 19:00 Uhr. Die Kirche ist temperiert.

Aktionsraum

Im Aktionsraum des Wiener Hilfswerks haben Jugendliche mit Behinderung die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen und gemeinsam ihre Freizeit spielerisch und kreativ zu verbringen.

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige Organisation, die im Bereich der mobilen sozialen Dienste, in der Kinderbetreuung sowie im karitativen Bereich tätig ist und Einrichtungen wie Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, sozial betreute Wohnhäuser, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmarkt, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung etc. betreibt. Insgesamt sind mehr als 1.400 haupt-und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen für das Wiener Hilfswerk tätig.

