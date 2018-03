Neues Volksblatt: "Kahlschlag" von Markus Ebert

Ausgabe vom 20. November 2013

Linz (OTS) - Manchmal dauern Schrecksekunden eben länger, so auch im Fall der Pensionsprivilegien in der Nationalbank: Mit dem Anprangern von Supergagen dieser Art und anderen Privilegien hat der politische Aufstieg von Jörg Haider vor fast 30 Jahren begonnen. Dass eine Übergangsregierung im Jahr 2013 drauf kommt, dass es gar nicht gut ausschaut, wenn ein einziger Pensionskaiser im Monat mehr einsackelt als ein ASVG-Pensionist im ganzen Jahr, lässt auf einen langen Lernprozess schließen. Aber: Besser spät als gar nicht - wobei im gleichen Atemzug hinzugefügt werden muss, dass die Causa Nationalbank-Pensionen wohl nur der Beginn der Aufräumarbeit in Sachen Privilegien sein kann.

Wobei Einschnitte, die gesetzlich zu rechtfertigen sind, nur das eine sind. Auf einem anderen Blatt steht, wie es zu - im Vergleich mit dem Durchschnitt - unmoralisch hohen Gagen oder Pensionen im öffentlichen und halböffentlichen Bereich kommen konnte. Das ist ja schließlich alles nicht vom Himmel gefallen, sondern basiert auf Beschlüssen, Genehmigungen oder was auch immer. Auch wenn die Verantwortung dafür weit in der Vergangenheit liegt, resultiert für die, die heute das Sagen haben, daraus auch eine hohe Verantwortung: Nämlich ein für allemal den Privilegiendschungel nicht nur zu durchforsten, sondern ihn auch abzuholzen. Nur ein Kahlschlag ist glaubwürdig - und eine lohnende Aufgabe für eine Regierung des neuen Stils.

