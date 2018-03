Fürntrath-Moretti: Quoten sind nur Symptombehandlung, bieten aber keine Lösung

Frau in der Wirtschaft sieht die in Deutschland beschlossene Frauenquote für Aufsichtsräte in großen Unternehmen kritisch

Wien (OTS/PWK808) - "Die Forderung nach einem höheren Frauenanteil in Führungspositionen ist ganz klar zu unterstützen. Die Einführung einer Quote, wie dies nun in Deutschland per Gesetz fixiert werden soll, ist jedoch der falsche Weg", betont Adelheid Fürntrath-Moretti, Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft (FiW) in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Die Vertreterin der rund 130.000 Unternehmerinnen in Österreich sieht die Entwicklung im Nachbarland mit Sorge: "Eine Quote stellt nur eine Symptombehandlung dar, aber keine Lösung des Problems".

Kinderbetreuungseinrichtungen und Unterstützung statt Goldröcke

Viel zielführender als eine Quote in Aufsichtsräten sei es, Mädchen und Frauen verstärkt für technische Berufe zu gewinnen und gleichzeitig hoch qualitative Betreuungsangebote für Familien zu schaffen. "Frauen sind oft top ausgebildet, ziehen im Beruf aber deshalb den Kürzeren, weil es immer noch deutlich zu wenig Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt", kritisiert Fürntrath-Moretti. Flächendeckende Kinderbetreuung sei daher ein Muss - vor allem auch für unter Dreijährige und für Schulkinder an den Nachmittagen. "Wenn keine Betreuung da ist, hilft auch eine Quote nichts".

Dass Frauenquoten nicht ausreichen, um die gläserne Decke zu durchbrechen, zeigt auch das Beispiel Norwegen mit dem Phänomen der "Goldröcke": Zwar garantiert ein Gesetz das Gleichgewicht der Geschlechter, jedoch teilen sich etwa 70 Managerinnen gut 300 Aufsichtsratsposten.

Empowerment und Netzwerk

Ein wesentlicher Schritt für einen höheren Frauenanteil in Top-Positionen sei es, auch fürs mittlere Management viele Frauen zu gewinnen. Denn nur so könne der Sprung in die Führungsetagen und letztendlich auch in die Aufsichtsratsebenen gelingen. "An zwei Punkten muss hier angesetzt werden: Einerseits Frauen den Rücken stärken und sie selbstbewusster machen und andererseits den flächendeckenden Ausbau von flexiblen Kinderbetreuungsplätzen endlich vorantreiben", fordert Fürntrath-Moretti. Als Erfolgsgeschichte gilt das von WKÖ, Industriellenvereinigung (IV) und dem Wirtschaftsministerium (BMWFJ) initiierte Führungskräfte-Programm "Zukunft.Frauen", das Top Frauen für Aufsichtsratspositionen sichtbar macht. (PM)

