VKI: Skisaison 2013/14 - erneuter Preisanstieg bei Liftkarten

Tageskarten für Erwachsene heuer 3,2 Prozent teurer

Wien (OTS/VKI) - Die Preise für Ski-Liftkarten steigen Jahr für Jahr. Auch für die beginnende Saison 2013/14 steht wieder ein deutlicher Anstieg bevor. Das ergab eine aktuelle Erhebung des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) bei insgesamt 100 österreichischen Wintersportgebieten und -regionen. Die durchschnittliche Preiserhöhung bei Tageskarten für Erwachsene liegt demnach bei 3,2 Prozent - und damit klar über der Inflationsrate. Die 6-Tage-Karte ist im selben Zeitraum um 3,7 Prozent teurer geworden. Die Ergebnisse der Erhebung im Detail gibt es unter www.konsument.at sowie ab 21.11. in der Dezemberausgabe der Zeitschrift KONSUMENT.

"Rechnet man zu den Preisen für Liftkarten die Kosten für Unterbringung und Verpflegung hinzu, dann kommt der einwöchige Skiurlaub für eine vierköpfige Familie schnell auf 3.000 Euro", erklärt VKI-Experte und Projektleiter Peter Blazek. Zwar gebe es in vielen Skigebieten auch günstigere Paketpreise und Ermäßigungen für Kinder. Doch selbst wenn überall das preiswerteste Angebot gewählt werde, sei der gemeinsame Skiurlaub für viele Familien inzwischen unerschwinglich. "Skifahren entwickelt sich für österreichische Konsumentinnen und Konsumenten immer mehr zum Luxus", so Blazek.

Seit 2003 vergleicht der VKI jedes Jahr die Preise in Skigebieten. 2013 wurden landesweit insgesamt 100 Wintersportziele untersucht. Die Preisunterschiede, die sich dabei zeigten, sind zum Teil enorm: So kostet z.B. eine Tageskarte für Erwachsene (am Wochenende und in der Hauptsaison) in der diesjährigen Saison zwischen 17 und 48 Euro. Der Tages-Paketpreis für eine vierköpfige Familie bewegt sich zwischen rund 60 und 170 Euro.

Am günstigsten ist das Familienpaket mit Tageskarten für zwei Erwachsene, einen Jugendlichen und ein Kind im Skigebiet Raggal/Großes Walsertal mit 59 Euro. Wer 6-Tage-Pässe für die vierköpfige Familie möchte, steigt dagegen mit 305 Euro im Joglland am besten aus. Generell gilt, dass die kleinen Skigebiete oft preiswerter sind als die großen Wintersportregionen. Doch es gibt auch Ausnahmen: Im Skigebiet Spieljoch im Zillertal (11 Pistenkilometer) etwa kostet das Tagespaket für Familien aktuell 149,50 Euro. Das Ticket für die gesamte Region Zillertal 3000 (193 Pistenkilometer) liegt dagegen mit 152,50 Euro nur wenig darüber. "Familien sind in jedem Fall gut beraten, sich schon vor der Abreise über Preise, Angebote und eventuelle Ermäßigungen zu informieren", rät VKI-Experte Blazek.

SERVICE: Den ausführlichen Bericht zum Skigebiete-Preisvergleich gibt es ab 21.11. in der Dezemberausgabe der Zeitschrift KONSUMENT, unter www.konsument.at sowie auf der Webseite des Europäischen Verbraucherzentrums (EVZ) www.europakonsument.at.

