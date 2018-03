FPÖ-Deimek zur Reform der OeNB-Luxuspensionen: Zustimmung nur, wenn es "echte Einschnitte" gibt!

Langjährige freiheitliche Forderung nähert sich der Umsetzung - Für lediglich "kosmetische" Einschnitte in die teure Fettschicht ist FPÖ allerdings nicht zu haben!

Wien (OTS) - Das Budgetloch zwingt die Bundesregierung nun, diverse Pfründe zu verschlanken. Die Luxuspensionen der "Oesterreichischen Nationalbank" (OeNB) scheinen nicht mehr als sakrosankt zu gelten. "Eine langjährige freiheitliche Forderung nähert sich ihrer Umsetzung", freut sich der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Gerhard Deimek über die Ankündigungen von SPÖ und ÖVP ein entsprechendes Gesetz gegen Pensionsprivilegien im Ministerrat verabschieden zu wollen.

In Zukunft könnten sämtliche Bezüge und Einkommen überbezahlter Ex-Nationalbanker, wie jene monatliche Gage von 31.915 Euro brutto für den früheren OeNB-Präsident Adolf Wala, erheblich sinken. Die FPÖ werde ihre Zustimmung zu diesem Verfassungsgesetz allerdings nur dann erteilen, wenn es echte Reformen gibt. "Für lediglich kosmetische Einschnitte in die teure Fettschicht aus Parteibuchwirtschaft und Privilegien werden wir nicht zu haben sein. Wir fordern Solidarität statt Luxuspensionen", so Deimek.

Abschließend fordert der FPÖ-Mandatar einen personellen Neustart in den oberen OeNB-Etagen. Die OeNB, die eine vertrauenswürdige Währungshüterin sein sollte, sei unter Ewald Nowotny zur "Zentrale der Skandale" geworden, wie der aktuelle Blutgoldskandal und vergangene Schmiergeldaffären aufzeigen täten.

