PRO-GE-Wimmer zu IV: Hände weg von SchwerarbeiterInnenpension

Bonus-Malus-System für mehr alternsgerechte Arbeitsplätze einführen

Wien (OTS/ÖGB) - Die Industriellenvereinigung (IV) versucht erneut, Leben und Beruf von tausenden ArbeiterInnen zu verschlechtern. So bezeichnet der IV-Generalsekretär die SchwerarbeiterInnenpension "als Tor zu Frühpension" und will diese abschaffen, um so das Pensionsantrittsalter anzuheben. Die Gewerkschaft PRO-GE warnt vor derartig kurzsichtigen Maßnahmen. "Schwerarbeit ist kein Schreibtischjob. Wenn man sieht, was die Arbeiterinnen und Arbeiter leisten, wird klar, dass die Regelungen für Menschen mit besonders belastenden Berufstätigkeiten vielmehr verbessert und ausgebaut werden müssen. Also Hände weg von der SchwerarbeiterInnenpension", sagt Rainer Wimmer, Bundesvorsitzender der PRO-GE.

Die PRO-GE fordert vielmehr Verbesserungen der SchwerarbeiterInnenregelung. Unter anderem soll schon im aktiven Berufsleben verbindlich festgelegt werden, wer Schwerarbeit verrichtet. Es dürfe auch keine Abschläge geben, wenn eine vorzeitige Pensionierung aus gesundheitlichen Gründen nötig war.

Unumstritten ist, dass das faktische Pensionsantrittsalter steigen soll. Dazu fehlen aber alternsgerechte Arbeitsplätze, vor allem in der Industrie. Für den Produktionsbereich wären also Themen wie "Alternsgerechtes Arbeiten" und "Gesundheitsförderung" definitiv vordringlicher. Auch ist die Bereitschaft der Unternehmen, ältere ArbeitnehmerInnen zu behalten oder gar einzustellen, nicht vorhanden. In Produktionsbetrieben sind derzeit kaum über 60-jährige ArbeitnehmerInnen zu finden und das liegt ausschließlich im Gestaltungsbereich der Arbeitgeber. "Daher fordern wir auch die Einführung eines Bonus-Malus-System für die Arbeitgeber: Betriebe, die deutlich weniger ältere ArbeitnehmerInnen beschäftigten als es im Durchschnitt ihrer Branche entspricht, sollen auch deutlich mehr Sozialabgaben zahlen. Dies wäre auch ein Finanzierungsbeitrag nach dem Verursacherprinzip und müsste der Industriellenvereinigung eigentlich auch gefallen", sagt der PRO-GE-Bundesvorsitzende.

