GPA-djp-Proyer: IV kann sich nicht aus der Pensions-Verantwortung stehlen

Am Bonus-Malus-System für Unternehmen führt kein Weg vorbei - Schwerarbeiterpension ist kein Massenprogramm

Wien (OTS/ÖGB) - "Dass es der Industriellenvereinigung (IV) stets um Nachteile für die ArbeitnehmerInnen geht, wenn sie von Reformen spricht, das ist nicht neu. Skurril wird es allerdings dann, wenn der IV-Generalsekretär unverhohlen bekennt, dass er die Zusammenhänge nicht versteht", kommentiert Karl Proyer, stv. Bundesgeschäftsführer der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) die aktuelle Forderung Neumayers, den Hebel bei den Schwerarbeiterpensionen anzusetzen: "Im selben Atemzug lehnt Herr Neumayer ein Bonus-Malus-System für Unternehmen als rein arbeitsmarktpolitische Maßnahme ab - offener kann man nicht bekennen, dass es einzig und allein zu Lasten der Arbeitnehmerinnen gehen soll."

Kein Mensch, der jahrzehntelang gearbeitet und den Erfolg im Unternehmen mitgestaltet habe, gehe gerne krankheitshalber früher in Pension, so Proyer. Die aktuelle Statistik beweise, dass ältere ArbeitnehmerInnen mit einem Plus von 22,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr besonders stark von Arbeitslosigkeit betroffen sind. "Weil sich Unternehmen laufend - wie beispielsweise aktuell die Raiffeisen IT GmbH und die Lenzing AG - immer zuerst von älteren ArbeitnehmerInnen trennen, die ihnen einfach zu teuer sind. Gleichzeitig wirft die IV dem ÖGB Verantwortungslosigkeit vor - da kann sich jeder selbst ein Bild machen", meint Proyer.

Dem IV-Generalsekretär sei bedauerlicherweise auch völlig entgangen, dass es in den letzten Jahren nicht zuletzt mit erheblicher Unterstützung des ÖGB und seiner Gewerkschaften einen Umbau der Kollektivverträge in der Industrie gegeben habe, der wesentlich flachere Lebenseinkommensverläufe bedeute.

Laut demographischen Prognosen wird die Zahl der Menschen im Erwerbsalter bis zum Jahr 2020 um 220.000 ansteigen, an einem Bonus-Malus-System führe kein Weg vorbei, so Proyer, der auch Änderungen der Schwerarbeiterpension ablehnt: "Das ist ja kein Massenprogramm: man muss in den letzten 20 Jahren vor der Pension zehn Jahre Schwerarbeit geleistet haben, um die Schwerarbeiterpension überhaupt in Anspruch nehmen zu können - diese Variante den Betroffenen nach 45 Versicherungsjahren wegnehmen zu wollen, ist zynisch und realitätsfern. Das Motto kann nur lauten "Arbeitsplätze für Ältere sichern" und aus dieser Verantwortung können sich weder die Industrieunternehmen noch die Industriellenvereinigung davonstehlen!".

