IT-Sicherheit: Bundessparte Information und Consulting bringt Ratgeber für EPU

Obmann Pollirer: Geheimdienste-Problem nicht am Rücken der Wirtschaft aus-fechten

Wien (OTS/PWK802 ) - Der Österreichische Internet-Sicherheitsbericht von cert.at und gov.cert.gv.at zeigt eines ganz deutlich auf: Internet-Sicherheit betrifft alle! Die Bundessparte Information und Consulting (BSIC) der Wirtschaftskammer Österreich hat anlässlich des European Cyber Security Monats einen Ratgeber speziell für die Bedürfnisse der Ein-Personen-Unternehmen (EPU) erstellt. "Kleinstuntenehmer, die alle in einem Unternehmen anfallenden Tätigkeiten selbst erledigen müssen, haben oft nicht die Zeit, sich vertieft mit IT-Sicherheit auseinander zu setzen. Doch ist gerade dieses Thema von entscheidender Bedeutung für jeden von uns", hält Hans-Jürgen Pollirer, Obmann der Bundessparte Information und Consulting der WKÖ fest. "Der neue Leitfaden "IT-Sicherheit für EPU" wurde speziell auf die Bedürfnisse von EPU abgestimmt. Jeder kann sich einen raschen Überblick über die Gefahrensituationen und die notwendigen Erstmaßnahmen verschaffen."

Der neue EPU-Ratgeber ist das jüngste Produkt der Bundessparte Information und Consulting in ihrer IT-Sicherheits-Ratgeberreihe. Bereits 2005 hat die Bundessparte im Rahmen des "it-safe-Projektes" ihre Ratgeber für Unternehmen und deren Mitarbeiter herausgegeben. Pollirer: "Neben den drei Broschüren für Unternehmer, deren Mitarbeitern sowie dem neuen Ratgeber für EPU organisieren wir zahlreiche Veranstaltungen zum Thema IT-Sicherheit sowie Datenschutz. Wir versuchen damit, die Awareness für das so wichtige unternehmerische aber auch gesellschaftspolitische Thema zu steigern."

Die Broschüre kann kostenlos unter ic @ wko.at bzw. telefonisch +43 (0)5 90 900/3177 bestellt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, auf der Website www.it-safe.at das Online-Dokument als PDF herunter zu laden.

Geheimdienste-Problem nicht auf dem Rücken der Unternehmer ausfechten

Die jüngsten Ereignisse rund um die Spionagetätigkeiten ausländischer Geheimdienste haben die Themenbereiche Datensicherheit und Datenschutz noch stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. "Wir haben bei den letzten Veranstaltungen der Bundessparte ein wesentlich stärkeres Interesse für diese Themenbereiche verspürt, was sicherlich auf die Aufdeckungen über die Geheimdienst-Aktivitäten zurückzuführen ist", meint Pollirer. Gleichzeitig fürchtet der Bundesspartenobmann aber, dass diese mit den Aufdeckungen zu Tage getretenen Probleme nun am Rücken der Unternehmen ausgefochten werden könnten.

Anlass zu dieser Befürchtung gibt dem Wirtschaftsvertreter der Beschluss des EU-Parlaments zur Datenschutz-Grundverordnung. Am 21. Oktober 2013 wurden vom Ausschuss für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) unter dem Vorsitz des deutschen Grünen-Politikers Jan Philipp Albrecht die als Kompromiss ausgehandelten Abänderungsanträge zur Datenschutz-Grundverordnung angenommen. Inhaltlich möchte der zuständige Ausschuss des europäischen Parlaments den Vorschlag der Europäischen Kommission weiter verschärfen. Dass das europäische Datenschutzrecht harmonisiert werden muss, damit die Möglichkeiten der modernen Datenverarbeitung für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt in Europa genutzt werden können, steht für Pollirer außer Zweifel. Es bedarf jedoch weiter intensiver Arbeit am Entwurf der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung, damit nicht das Gegenteil erreicht wird.

"Offensichtlich neigt die Politik unter dem Eindruck der jüngsten Spionage-Vorkommnisse zur Tendenz, undifferenziert strengere Regelungen zu Lasten der gesamten Wirtschaft einzuführen. Das kann nicht gut gehen!", zeigt sich Pollirer besorgt. "Die Politik wird das Problem der Geheimdienstspionage nicht auf dem Rücken der Unternehmer lösen können, indem es für die Wirtschaft immer strengere Regelungen schafft."

So sollen die Strafen für Verstöße gegen das Datenschutzrecht bis zu 100 Mio. Euro oder 5 % des weltweiten Konzernjahresumsatzes betragen. Unternehmen sollen auch einen eigenen Datenschutzbeauftragten bestellen, wenn sie binnen eines Jahres personenbezogene Daten von mehr als 5000 Betroffenen (zB Kunden) elektronisch verarbeiten. Damit wäre wohl ein Großteil der österreichischen Unternehmen von dieser Regelung betroffen. Dabei wird keinerlei Differenzierung bezüglich der Sensibilität der verarbeiteten Daten gemacht.

Diese Regelung würde auch jeden Kleinstunternehmer treffen, der bloß harmlose Daten verarbeitet. "Wo bleibt da der von der Politik so oft zitierte "Think Small First"-Grundsatz?", fragt der Bundesspartenobmann kritisch. Der Entwurf beinhaltet weiters keine Möglichkeit der Interessenabwägung bei der Durchführung von Profilbildungsmaßnahmen oder die Berücksichtigung der rechtmäßigen Interessen Dritter. Auch eine Unterscheidung zwischen ausdrücklicher und konkludenter Zustimmungserklärung ist nicht vorgesehen, was dazu führt, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten stets an die ausdrückliche Zustimmung des Betroffenen gebunden ist. "Das führt zu einem Mehraufwand, der wohl auch den betroffenen Kunden nicht schmecken wird", ist Pollirer überzeugt.

Weitere Diskussionen sind für Pollirer unumgänglich, um ein modernes europäisches Datenschutzrecht zu schaffen. "Seien Sie nicht auf einem Auge blind! Setzen Sie sich für einen lebbaren Datenschutz ein, ohne die Wirtschaft mit überschießenden Regelungen zu belasten", appelliert Pollirer an die Verantwortlichen der künftigen Bundesregierung und des neu zusammengesetzten Nationalrats. Er weist darauf hin, dass die WKÖ konstruktive Verbesserungsvorschläge eingebracht hat. Es liege an der Politik, diese aufzugreifen und für eine sachliche und verhältnismäßige Verbesserung des europäischen Datenschutzrahmens zu sorgen. Auch für die Wirtschaft!

Die Bundessparte Information und Consulting in der Wirtschaftskammer Österreich ist die gesetzliche Interessenvertretung für rund 120.000 wissensbasierte Dienstleistungsunternehmungen aus den Bereichen Information, Kommunikation und Beratung. (PM)

Rückfragen & Kontakt:

Bundessparte Information und Consulting

Dr. Josef Moser

T: +43 (0)5 90 900/3175

E: ic @ wko.at

W: http://wko.at/ic