Positive Führungskultur: Anerkannt und wertgeschätzt

Wien (OTS) - Dass eine positive Führungskultur hohe Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen hat, darüber sind sich die meisten der 300 befragten Führungskräfte in Österreich, Deutschland und der Schweiz einig. Anerkennung und Wertschätzung sind eng mit einer positiven Führungskultur verbunden. Was es aber mit der Konfliktscheuheit österreichischer Führungskräfte auf sich hat, lesen Sie im aktuellen Hernstein Management Report zum Thema Führungskultur.

54% beurteilen den Einfluss der Führungskultur auf den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens als sehr hoch, 38% als eher hoch. Interessant sind hier die Länderunterschiede. Vor allem österreichische Manager sind zu 60% vom sehr hohen Einfluss überzeugt, in Deutschland sind es 56%, in der Schweiz hingegen nur 48%. Auch mit steigender Unternehmensgröße gewinnt das Thema an Bedeutung. Bei Unternehmen bis 250 MitarbeiterInnen sehen 42% den Zusammenhang als sehr hoch, bei Unternehmen mit mehr als 1000 MitarbeiterInnen sind es 70%.

Anerkennung und Wertschätzung sind der Schlüssel

Anerkennung und Wertschätzung werden in allen drei Ländern an erster Stelle als wichtigster Parameter einer positiven Führungskultur beurteilt (28%). Klare und eindeutige Ziele folgen auf dem zweiten Rang (18%), besonders zieleorientiert zeigen sich die deutschen Manager mit 24% (Ö: 16%, CH: 14%). Ein Führungsleitbild, welches eine partnerschaftliche Führungskultur fördert, ist für 13% wesentlich. Aus Fehlern lernen ist für 11% zentral. "Wichtig ist, dass man aus Fehlern lernt und sie nicht wiederholt. Nur so kann es zu Innovationen kommen", meint Hernstein Institutsleiterin Eva-Maria Ayberk.

Konfliktmanager gefordert

Besonders bei der Konfliktkompetenz zeigen sich deutliche Länderunterschiede. Für die Schweizer ist Konfliktkompetenz mit 15% zweitwichtigstes Kriterium, in Deutschland sprechen sich 8% dafür aus, während ihr in Österreich mit 4% eine untergeordnete Rolle zukommt. "Das bestätigt den zögerlichen Umgang mit Konflikten in der österreichischen Kultur. Konflikte müssen nicht automatisch als Zeichen schlechter Führung bewertet werden", so Eva-Maria Ayberk. Denn gerade in großen Unternehmen sind Konflikte durch das Aufeinanderprallen verschiedener Interessen von vornherein gegeben. "Deshalb sollen Führungskräfte Konflikte nicht vermeiden, sondern sich diesen stellen und diese professionell führen. Um zu einer konstruktiven Lösung zu kommen, braucht es Wertschätzung und Respekt", so Eva-Maria Ayberk weiter.

Selbstbestimmte Arbeitsgestaltung: vielfach unterschätzt

Alters- bzw. lebensphasengerechte Arbeitszeitmodelle sind für 8% am aussagekräftigsten, in etwa gleichauf mit Freiräumen für selbstbestimmtes Arbeiten und Autonomie (Konzept der Selbstwirksamkeit). Interessant, wie wenig Bedeutung der autonomen Arbeitsgestaltung zukommt. "Scheinbar wird noch zu wenig Wert darauf gelegt, dass selbstbestimmtes Arbeiten zu besseren Ergebnisse führt und die MitarbeiterInnen mit mehr Zufriedenheit und Engagement bei der Sache sind. Außerdem hat es einen positiven Einfluss auf das individuelle Stressempfinden und ist ein gelungenes Beispiel für gesundes Führen", so Eva-Maria Ayberk.

Führungskräfteentwicklung - Aufholbedarf in Österreich

64% der befragten Unternehmen bieten Weiterbildungsmaßnahmen zum Thema Führung an. Deutschland ist der Spitzenreiter mit 73%, in der Schweiz sind es 64%, Österreich hinkt mit 56% noch hinterher. "Sehr zufrieden" mit den Weiterbildungsangeboten sind jedoch nur 35%, als "zufrieden" bezeichnen sich 53%. Eva-Maria Ayberk: "Das Thema Führung muss auf mehreren Ebenen ansetzen, Weiterbildung kann nur ein Schritt von vielen sein. Weiterbildungen werden erst dann positiv wahrgenommen, wenn der Transfer in die Praxis gelingt und die Rahmenbedingungen passen."

Der Hernstein Management Report ist eine jährlich durchgeführte Studie zu aktuellen Leadership- und Managementtrends. Die Abwicklung und Auswertung der Studie erfolgt durch OGM Österreichische Gesellschaft für Marketing, Wien. Befragt wurden insgesamt 300 Führungskräfte von Großbetrieben aus Österreich, Deutschland und der Schweiz (ab 100 Beschäftigten). Pro Land fand jeweils ein Drittel der Interviews statt.

