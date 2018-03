AVISO: 18.11.2013, 10:00 Uhr: Einladung zur Caritas Pressekonferenz

Franz Küberl und Michael Landau fordern mehr Mut zu mehr Solidarität in Österreich und Europa

Wien (OTS) - Österreich und Europa stehen im fünften Jahr nach Ausbruch der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise vor enormen Herausforderungen. Für Franz Küberl und Michael Landau (beide Caritas) steht dies außer Frage. "Die Not wird größer, die öffentlichen Budgets werden knapper. In Zeiten wie diesen benötigen wir eine Bundesregierung und eine Staatengemeinschaft, die sich diesen Herausforderungen mutig stellen", betont der neu gewählte Caritas Präsident Michael Landau. "Österreich muss die Armut im eigenen Land bekämpfen, aber auch den Blick über den Tellerrand wagen. Jene Solidarität, die die ÖsterreicherInnen dieser Tage den Menschen auf den Philippinen beweisen, würden wir uns in anderen Bereichen auch von der österreichischen Bundesregierung wünschen", ergänzt Franz Küberl.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Montag skizzieren der neue und der scheidende Präsident der Caritas fünf zentrale Herausforderungen für die kommenden Jahre: Es geht um Armutsfragen in Österreich und um Gerechtigkeitsfragen in Europa, um die größer werdenden Herausforderungen in der Flüchtlingspolitik, um die Themen Pflege und Hospiz sowie um entscheidende Schritte in der Entwicklungszusammenarbeit. Die Pressekonferenz findet in der 2. Gruft der Caritas der Erzdiözese Wien statt. Es ist ein Ort, an dem vor allem obdachlose Menschen aus Rumänien, Bulgarien, aber etwa auch aus Deutschland oder Italien einen Schlafplatz, ein warmes Essen und frische Kleidung erhalten.

Wann: Montag, 18. November 10:00 Uhr

Wo: Gruft 2, Tageszentrum St. Josef, Lacknergasse 98, 1180 Wien. Mit: Caritas Präsident Franz Küberl, neu gewählter Caritas Präsident Michael Landau

