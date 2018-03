E-Wirtschaft sieht Weltenergiebericht als klaren Auftrag

Oesterreichs Energie: Potenziale im Inland nützen und Wirtschaftsstandort durch Innovationsoffensive stärken

Wien (OTS) - Als klaren Auftrag, die vorhandenen Potenziale im Inland für eine effiziente und umweltfreundliche Energieversorgung besser zu nützen, interpretiert Oesterreichs Energie, die Interessenvertretung der österreichischen E-Wirtschaft den aktuellen World Energy Outlook der Internationalen Energieagentur IEA.

Österreich habe mit seiner überwiegend auf erneuerbaren Energien beruhenden Elektrizitätsversorgung schon heute eine Top-Position was eine zukunftssichere Versorgung betrifft, erklärte Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Oesterreichs Energie anlässlich der Präsentation des aktuellen World Energy Outlook der Internationalen Energieagentur IEA in Wien. "Unser Ziel muss sein, alle Chancen Österreichs zu nutzen, durch eine optimale Kombination von Wasserkraft, Wind, Sonne, hocheffizienten Gaskraftwerken mit Kraft-Wärme-Kopplung, sowie eine umfassende Effizienzoffensive für sorgsamen Umgang mit wertvoller Energie", so Schmidt. Ziel sei eine sichere und umfassende Energieversorgung, möglichst aus heimischen Ressourcen und zu konkurrenzfähigen Preisen.

Kernpunkt eines dringend erforderlichen Zukunftsprogramms im Energiesektor ist aus Sicht der E-Wirtschaft eine Innovationsoffensive, die nicht nur auf Erzeugungsanlagen, sondern auch auf die Verstärkung der Netze und der Speicher-Infrastruktur abzielt. Zusätzlich müsse es gelingen, den europäischen Strommarkt zu stärken und auszubauen. Schmidt: "Was wir im Energiesektor brauchen, sind keine nationalstaatlichen Alleingänge, sondern mehr Europa, denn dadurch verbessern sich die Chancen für alle." Wichtig sei auch, dass die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen E-Wirtschaft nicht durch Überregulierung und Überförderung verloren geht. Daher seien insbesondere die erneuerbaren Energien jetzt schrittweise an den Markt heranzuführen, wie dies auch Energiekommissar Günther Oettinger als wichtiges Ziel benannt habe. Schmidt: "Überhöhte Energiepreise sind Gift für die Volkswirtschaft und vernichten Arbeitsplätze in Österreich".

